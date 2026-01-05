Horóscopo de hoy lunes 5 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: tendrá oportunidad para resolver asuntos pendientes y apurar trámites.

Amor: propicio para hablar en la relación sobre temas que hasta ahora crean roces.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: recibirá una propuesta laboral que le llenará de expectativas; oportuno cambio.

Amor: un plan audaz animará a la pareja e iniciará una nueva etapa.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: datos valiosos serán recuperados por el entorno y servirán para sumar proyectos.

Amor: recibirá un presente que le dejará sin habla y la relación se renueva.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: todo marchará bien si decide resolver los asuntos pendientes que arrastra.

Amor: su encanto renovará la seducción en una cita con la que ha soñado.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: tareas inconclusas en proyectos importantes pondrán en peligro el desempeño.

Amor: apelará a su carácter en un momento difícil de la pareja y la armonía volverá.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: el colega menos imaginado le traerá información reveladora.

Amor: la soledad terminará con un encuentro muy anhelado que le llenará de felicidad.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: tomará una decisión correcta para su vida y resultará ser exitosa.

Amor: descubrirá con sorpresa que alguien le acompaña día tras día y se enamora.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver temas complicados que generan confusión.

Amor: un imprevisto reflotará un conflicto que cree haber resuelto en el pasado.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: sus directivas y su influencia serán decisivas para crecer.

Amor: dulces vivencias se concretarán con la persona menos imaginada; posible romance.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: exigir más trabajo en menos tiempo provocará errores; conviene moderarse.

Amor: una actitud de su pareja le dejará sin palabras y permitirá creer en el futuro.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: algunas cosas se verán complicadas, pero gente experta le ayudará.

Amor: alguien que le atrae se presentará súbitamente y pondrá a prueba sus nervios.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: los malentendidos se resolverán con afecto e iniciará una nueva etapa.

Amor: la pareja pasará por un momento difícil, pero el diálogo renovará la armonía.

Si usted cumple años hoy es una persona amable, sociable y muy astuta para los negocios; difícilmente le engañen.