Horóscopo de hoy lunes 6 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para prevenir problemas, sobre todo en asuntos de dinero.

Amor: alguna persona maliciosa sembrará confusión en la pareja, pero lo ignorará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cierto negocio o proyecto podría demandar un viaje en el que aprenderá mucho.

Amor: su ser interior le dirá qué hacer para recuperar un afecto de otros tiempos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: será buena idea alejarse de gente que solo sabe hablar de sus pérdidas.

Amor: surgirá un encuentro que sanará las heridas del pasado que aún persisten.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: nuevos contactos le darán mayor dinamismo a un proyecto que no arranca.

Amor: una discusión en la pareja servirá para entender que no siempre tendrá razón.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: para iniciar una nueva empresa o hacer inversiones, lo tomará con cautela.

Amor: momento para no sugerir muchas iniciativas en la relación, necesita tomar solo una.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: éxito en tareas que requieren una precisa habilidad; habrá beneficios.

Amor: ideal para planear encuentros postergados e iniciar un nuevo romance.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un gran esfuerzo tendrá éxito y una justa recompensa. Ideal hacer compras.

Amor: hará bien en evitar discusiones y decir algo de lo que pueda arrepentirse.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será propicio negociar beneficios o mejorar condiciones en contratos.

Amor: disfrutará de un agradable estado de armonía en la pareja que hará fluir la calidez.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: estar alerta será inteligente, hay riesgo por engaños o errores.

Amor: la comunicación estará en problemas y podría causar malentendidos o desencuentros.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los emprendimientos nuevos sufrirán altibajos, pero los superarán.

Amor: una relación intensa hará que la soledad se disipe y su mundo interior se renueve.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para controlar gastos y hacer planes bien calculados y austeros.

Amor: le rodeará gente a toda hora que no le deja en paz, pero los alejará con carácter.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un viejo proyecto será considerado como una idea de gran innovación.

Amor: la armonía y complicidad en la pareja ayudarán a disfrutar de la vida social.

Si usted cumple años hoy es una persona con habilidad para hacer dinero rápido pero no considera el futuro.