Vida
Horóscopo de hoy lunes 6 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para prevenir problemas, sobre todo en asuntos de dinero.
Amor: alguna persona maliciosa sembrará confusión en la pareja, pero lo ignorará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: cierto negocio o proyecto podría demandar un viaje en el que aprenderá mucho.
Amor: su ser interior le dirá qué hacer para recuperar un afecto de otros tiempos.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: será buena idea alejarse de gente que solo sabe hablar de sus pérdidas.
Amor: surgirá un encuentro que sanará las heridas del pasado que aún persisten.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: nuevos contactos le darán mayor dinamismo a un proyecto que no arranca.
Amor: una discusión en la pareja servirá para entender que no siempre tendrá razón.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: para iniciar una nueva empresa o hacer inversiones, lo tomará con cautela.
Amor: momento para no sugerir muchas iniciativas en la relación, necesita tomar solo una.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: éxito en tareas que requieren una precisa habilidad; habrá beneficios.
Amor: ideal para planear encuentros postergados e iniciar un nuevo romance.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un gran esfuerzo tendrá éxito y una justa recompensa. Ideal hacer compras.
Amor: hará bien en evitar discusiones y decir algo de lo que pueda arrepentirse.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: será propicio negociar beneficios o mejorar condiciones en contratos.
Amor: disfrutará de un agradable estado de armonía en la pareja que hará fluir la calidez.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: estar alerta será inteligente, hay riesgo por engaños o errores.
Amor: la comunicación estará en problemas y podría causar malentendidos o desencuentros.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: los emprendimientos nuevos sufrirán altibajos, pero los superarán.
Amor: una relación intensa hará que la soledad se disipe y su mundo interior se renueve.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento para controlar gastos y hacer planes bien calculados y austeros.
Amor: le rodeará gente a toda hora que no le deja en paz, pero los alejará con carácter.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un viejo proyecto será considerado como una idea de gran innovación.
Amor: la armonía y complicidad en la pareja ayudarán a disfrutar de la vida social.
Si usted cumple años hoy es una persona con habilidad para hacer dinero rápido pero no considera el futuro.