Horóscopo de hoy lunes 6 de octubre de 2025

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas se ordenarán, los proyectos se desarrollarán y los beneficios llegarán.

Amor: promoverá un encuentro del que no se arrepentirá y el romance será posible.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad será destacada y dará confianza a la gente influyente; éxitos.

Amor: se animará a proponer un cambio en la pareja que resolverá los desacuerdos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: recibirá una colaboración muy útil para iniciar un proyecto y todo mejorará.

Amor: un tema fastidioso y que siempre se elude surgirá en la pareja y lo resolverá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá hábil persuasión para descubrir negocios que valorizan su carrera.

Amor: habrá un renacer en la pareja que le hará percibir las cosas con nuevos matices.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se arriesgará si apoya a gente con propuestas algo endebles. Cuidará sus logros.

Amor: el diálogo sincero facilitará un nuevo romance o reconciliación en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una meta no cumplida postergará beneficios y generará reclamos.

Amor: su encanto avivará la calidez que sostiene a la pareja y surgirán dulces vivencias.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para dejar atrás la obstinación y alcanzar metas difíciles.

Amor: se mostrará con encanto y algunos le ignorarán, pero alguien quedará impactado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los gastos crecientes le obligarán a revisarlos y hallar responsables.

Amor: momento para conocer gente nueva; si sale con ese ímpetu, el romance llegará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las exigencias crecerán pero los beneficios se demorarán.

Amor: el temor al rechazo podría generar actitudes confusas, pero alguien entenderá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alcanzará el éxito si ignora los rumores y las críticas maliciosas.

Amor: un encuentro fortuito se convertirá en algo más; vivirá momentos inolvidables.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: será propicia la llegada de un colega experto en el proyecto con problemas.

Amor: tomará distancia de gente entrometida y la pareja comenzará a crecer en calidez.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: quedarán atrás el fastidio y la impotencia y comenzará a ver las cosas positivas.

Amor: momento especial para quienes buscan amistad; nueva pareja o una aventura.

Si usted cumple años hoy es una persona defensora de las causas justas. No admite la arbitrariedad ni la injusticia.