Horóscopo de hoy lunes 8 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: alguien importante destacará sus habilidades y le apoyará en sus logros.
Amor: la continua expresión de emociones en la pareja podría generar roces.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: alcanzará metas con éxito, pero tendrá en cuenta la valiosa ayuda recibida.
Amor: elegirá el mejor momento para esa persona que le hace tan feliz y todo renace.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto o negocio que otros dejan a un lado y gana.
Amor: su encanto atraerá a las personas que crucen su camino y alguien se acerca.
CÁNCER (22 junio a 23 julio)
Trabajo y negocios: serán propicias las acciones audaces para impulsar un proyecto innovador.
Amor: por su actitud comprensiva, cierta persona resultará fascinante y querrá conocerle.
LEO (24 julio a 23 agosto)
Trabajo y negocios: momento para dar confianza y recibir halagos por un trabajo bien hecho.
Amor: un encuentro casual podría resultar en nuevo romance si decide abrir el corazón.
VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)
Trabajo y negocios: aun con errores, las actividades resultarán mejor de lo esperado.
Amor: si se concentra en la persona que le presentarán, descubrirá a su alma gemela.
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: alguien querrá opacar su éxito pero su tenacidad será invencible.
Amor: una cita podría alterar sus nervios, pero todo saldrá mejor de lo imaginado.
ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)
Trabajo y negocios: superará una situación difícil y alcanzará un éxito resonante.
Amor: gestos amables lograrán que las palabras sean innecesarias en la pareja.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: un cambio de rumbo será efectuado a tiempo y con gran éxito.
Amor: con actitudes optimistas renovará los lazos que refuerzan el pacto amoroso.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: algún evento adverso no le detendrá y podrá seguir creciendo.
Amor: las emociones fuertes no serán aconsejables si quiere preservar la armonía.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: alguien será inoportuno con propuestas de cambio demasiado audaces.
Amor: en la pareja se dejarán de lado las quejas y los encuentros amables volverán.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: tendrá aguda percepción para ver la real causa de los problemas.
Amor: hallará los momentos ideales para disfrutar de los encuentros amorosos en la pareja.
Si cumple años hoy usted es una persona: facultada para soñar con el futuro pero ama vivir un hermoso presente.