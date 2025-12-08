Horóscopo de hoy lunes 8 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: alguien importante destacará sus habilidades y le apoyará en sus logros.

Amor: la continua expresión de emociones en la pareja podría generar roces.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: alcanzará metas con éxito, pero tendrá en cuenta la valiosa ayuda recibida.

Amor: elegirá el mejor momento para esa persona que le hace tan feliz y todo renace.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto o negocio que otros dejan a un lado y gana.

Amor: su encanto atraerá a las personas que crucen su camino y alguien se acerca.

CÁNCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: serán propicias las acciones audaces para impulsar un proyecto innovador.

Amor: por su actitud comprensiva, cierta persona resultará fascinante y querrá conocerle.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: momento para dar confianza y recibir halagos por un trabajo bien hecho.

Amor: un encuentro casual podría resultar en nuevo romance si decide abrir el corazón.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: aun con errores, las actividades resultarán mejor de lo esperado.

Amor: si se concentra en la persona que le presentarán, descubrirá a su alma gemela.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: alguien querrá opacar su éxito pero su tenacidad será invencible.

Amor: una cita podría alterar sus nervios, pero todo saldrá mejor de lo imaginado.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: superará una situación difícil y alcanzará un éxito resonante.

Amor: gestos amables lograrán que las palabras sean innecesarias en la pareja.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: un cambio de rumbo será efectuado a tiempo y con gran éxito.

Amor: con actitudes optimistas renovará los lazos que refuerzan el pacto amoroso.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: algún evento adverso no le detendrá y podrá seguir creciendo.

Amor: las emociones fuertes no serán aconsejables si quiere preservar la armonía.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: alguien será inoportuno con propuestas de cambio demasiado audaces.

Amor: en la pareja se dejarán de lado las quejas y los encuentros amables volverán.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: tendrá aguda percepción para ver la real causa de los problemas.

Amor: hallará los momentos ideales para disfrutar de los encuentros amorosos en la pareja.

Si cumple años hoy usted es una persona: facultada para soñar con el futuro pero ama vivir un hermoso presente.