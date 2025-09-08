vida
Horóscopo de hoy lunes 8 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: momento favorable para firmar contratos, acuerdos o hacer inversiones de bajo riesgo.
Amor: la pareja trabajará en los aspectos que afectan la armonía.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: con fuerte intuición resolverá dificultades y sus proyectos serán valorados.
Amor: aclarará un malentendido y se recuperará la intimidad de la pareja.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: descubrirá problemas complejos en un proyecto y deberá replantearlo.
Amor: un viejo conflicto se disipará gracias al diálogo y la aceptación.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: un litigio de larga data llegará a su fin con resultado favorable.
Amor: dulces momentos impulsarán una nueva etapa y planes de convivencia.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: maniobras de colegas intentarán afectar su proyecto, pero lo pondrá a salvo.
Amor: surgirá tormenta emocional, pero tomará la iniciativa a tiempo.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: será mejor concentrarse en su proyecto o alguien generará problemas.
Amor: la creciente afinidad fortalecerá la armonía y traerá un nuevo comienzo.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: sus iniciativas provocarán reclamos, pero también traerán beneficios.
Amor: le pedirán más atención y menos vida social; posible crisis.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: le encargarán revisar un proyecto estancado.
Amor: disipará dudas y evitará roces o distanciamientos; iniciará nueva etapa.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: terminará una etapa difícil gracias a iniciativas inteligentes; éxito asegurado.
Amor: la obstinación jugará en su contra y provocará discusiones innecesarias.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: su visión responsable será muy valorada por colegas.
Amor: vivencias inolvidables llevarán la relación a una etapa libre de conflictos.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: circunstancias favorables permitirán cobrar una vieja deuda.
Amor: tendrá iniciativa para proponer cambios, aunque requerirá mayor persuasión.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: llegará la ayuda material necesaria para iniciar una reforma postergada.
Amor: se avecina un momento crítico en la pareja, pero lo superará con éxito.
Si usted cumple años hoy es una persona protectora y leal, aunque puede caer fácilmente en fugaces momentos de intolerancia.