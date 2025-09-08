Horóscopo de hoy lunes 8 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: momento favorable para firmar contratos, acuerdos o hacer inversiones de bajo riesgo.

Amor: la pareja trabajará en los aspectos que afectan la armonía.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: con fuerte intuición resolverá dificultades y sus proyectos serán valorados.

Amor: aclarará un malentendido y se recuperará la intimidad de la pareja.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: descubrirá problemas complejos en un proyecto y deberá replantearlo.

Amor: un viejo conflicto se disipará gracias al diálogo y la aceptación.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: un litigio de larga data llegará a su fin con resultado favorable.

Amor: dulces momentos impulsarán una nueva etapa y planes de convivencia.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: maniobras de colegas intentarán afectar su proyecto, pero lo pondrá a salvo.

Amor: surgirá tormenta emocional, pero tomará la iniciativa a tiempo.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: será mejor concentrarse en su proyecto o alguien generará problemas.

Amor: la creciente afinidad fortalecerá la armonía y traerá un nuevo comienzo.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: sus iniciativas provocarán reclamos, pero también traerán beneficios.

Amor: le pedirán más atención y menos vida social; posible crisis.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: le encargarán revisar un proyecto estancado.

Amor: disipará dudas y evitará roces o distanciamientos; iniciará nueva etapa.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: terminará una etapa difícil gracias a iniciativas inteligentes; éxito asegurado.

Amor: la obstinación jugará en su contra y provocará discusiones innecesarias.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: su visión responsable será muy valorada por colegas.

Amor: vivencias inolvidables llevarán la relación a una etapa libre de conflictos.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: circunstancias favorables permitirán cobrar una vieja deuda.

Amor: tendrá iniciativa para proponer cambios, aunque requerirá mayor persuasión.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: llegará la ayuda material necesaria para iniciar una reforma postergada.

Amor: se avecina un momento crítico en la pareja, pero lo superará con éxito.

Si usted cumple años hoy es una persona protectora y leal, aunque puede caer fácilmente en fugaces momentos de intolerancia.