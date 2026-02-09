Vida
Horóscopo de hoy lunes 9 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto fluirá y su iniciativa será valorada; surgirá un beneficio.
Amor: querrá hacer sugerencias, pero encontrará una resistencia excesiva en la pareja.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un colega valioso pondrá trabas a un acuerdo, pero sabrá superarlas.
Amor: su mundo interior atraerá la atención de alguien muy especial.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: será conveniente asegurarse de que las metas sean alcanzables.
Amor: momentos agradables sostendrán la armonía en la pareja.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: controlar su carácter le será útil ante una situación difícil.
Amor: no será prudente comentar asuntos de la pareja con desconocidos.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: redirigirá un proyecto hacia un rumbo impensado y será un éxito.
Amor: vivirá un encuentro inolvidable con alguien que le desvela.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su tenacidad mejorará aspectos negativos del negocio; llegará una propuesta.
Amor: una ex pareja intentará volver, pero el pasado no regresará.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: iniciará una nueva etapa en la que su experiencia será clave.
Amor: se enamorará a primera vista; será mejor avanzar con cautela.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para alejarse de personas malintencionadas.
Amor: olvidará detalles importantes para su pareja y se lo harán notar.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: sus logros continuos le posicionarán como figura destacada.
Amor: un gesto divertido disipará la tristeza en la relación.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: resolverá un asunto que ha sido mal manejado por otros.
Amor: una confusión provocará un entredicho que escalará rápidamente.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se destrabará un proyecto estancado y surgirán nuevas oportunidades.
Amor: reacciones emocionales intensas en la pareja no conducirán a nada claro.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: los negocios estancados comenzarán a fluir y será reconocido.
Amor: vivirá experiencias intensas con alguien irresistible; nacerá un romance.
Si usted cumple años hoy es una persona con gran iniciativa en el trabajo, pero no le gusta recibir órdenes. Es un líder nato.