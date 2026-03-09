Vida
Horóscopo de hoy lunes 9 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un negocio podría estancarse, pero advertirá las señales antes que los demás.
Amor: su encanto será irresistible; ideal para un romance o una reconciliación.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: momento oportuno para ejecutar planes, decidir compras y definir metas audaces.
Amor: percibirá frialdad en los gestos y costará expresar sentimientos.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una directiva se impondrá sin estudio previo; manifestará su desacuerdo.
Amor: querrá poner fin a actitudes caprichosas y reiterados berrinches.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una sucesión de errores indicará que algo no funciona, pero hallará la solución.
Amor: no necesitará rodeos para expresar lo que siente; esperan sus palabras.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos complejos y firmar documentos importantes.
Amor: una actitud suya parecerá arrogante y se lo señalarán con vehemencia.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: estará convencido de que su idea es la más adecuada para iniciar.
Amor: con cierta persona habrá plena afinidad y un momento inolvidable.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión será clave en una situación difícil.
Amor: estará sensible y cualquier comentario en la pareja le afectará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: descubrirá las verdaderas intenciones de quienes dicen ayudar.
Amor: un encuentro casual dará inicio a una relación dulce y memorable.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: superará metas difíciles, aunque la retribución no será la esperada.
Amor: vivirá un amor a primera vista con alguien muy especial.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: llegarán personas con iniciativas que alterarán tareas sin aportar soluciones.
Amor: expresará mejor sus sentimientos y la intimidad se fortalecerá.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: proyectos en curso no darán el resultado esperado, pero rescatará aspectos positivos.
Amor: los conflictos se disiparán y la intimidad será plena.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: sus acciones parecerán erróneas al entorno, pero resultarán exitosas.
Amor: si siente disgusto, este es el momento de expresarlo; le comprenderán.
Si usted cumple años hoy es una persona perseverante cuando está en pareja, pero intolerante ante el desaliento.