Horóscopo de hoy martes 11 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para desarrollar proyectos será destacada por generar más opciones.

Amor: alguna circunstancia le obligará a dar explicaciones, pero será convincente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un plan elaborado con poca expectativa será el que arroje mejores resultados.

Amor: una alegre novedad aliviará la rutina de la pareja y generará nueva esperanza.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento apropiado para traslados o mudanzas de proyectos; buenos resultados.

Amor: vivirá con entusiasmo la invitación a un encuentro con la persona que admira.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes ocuparán su atención y le distraerán de las metas planeadas.

Amor: una confusión será aclarada y ayudará a recuperar las alegres vivencias en común.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán novedades de resultados positivos que no han sido previstos. Orgullo.

Amor: tendrá un acercamiento audaz con la persona que desea conocer; posible romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será destacado y tomado como modelo para otros.

Amor: alguien que le resulta atractivo estará distante, pero tendrá inspiración para hablarle.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: cierto desorden podría ser perjudicial para los proyectos encargados.

Amor: momento para terminar con las discusiones y dedicarse a escuchar en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con un negocio inesperado por lo exitoso.

Amor: hacer exigencias en la pareja no será buena idea; mejor será salir, charlar y pasarla bien.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un plan bien armado no será garantía de éxito, sí su aplicación.

Amor: una actitud casual mostrará rasgos negativos que no caerán bien en la pareja; atención.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se producirán demoras o suspensiones que llevarán a generar nuevos planes.

Amor: cierta incomodidad en la pareja estará causada por actitudes que alteran la armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: comprobará con agrado que lo que era un sueño lejano comienza a cumplirse.

Amor: una expareja será un obstáculo para iniciar algo nuevo; falta sanar el pasado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su tenacidad ayudará a que vea las cosas tal cual son; alerta por fallas y pérdidas.

Amor: la pareja generará la ternura y seguridad que tanto necesita; surge un nuevo comienzo.

Si usted cumple años hoy es una persona aventurera, curiosa e intuitiva. Logra resaltar lo placentero de cada encuentro.