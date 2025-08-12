Horóscopo de hoy martes 12 de agosto de 2025

vida

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

especial para Prensa Libre

|

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cambios drásticos provocarán discusiones y crearán un alto desacuerdo.
Amor: expresará sentimientos que se ha guardado y la atracción en la pareja aumentará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para considerar los temas pendientes y estudiar propuestas.
Amor: la calidez lograda fluirá en la pareja por el cariño expresado con la mayor ternura.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ciertas interferencias no ayudarán a desarrollar un proyecto audaz.
Amor: momento para estar alerta; gente maliciosa acechará en su entorno cercano.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: no estará de más demostrar lo que sabe, así disfrutará de los buenos resultados.
Amor: novedades sorprendentes de una expareja darán que hablar, pero lo tomará bien.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: hará bien en cuidar lo que tiene y evitar gastos extras hasta organizarse mejor.
Amor: una vida social activa podría impedir que aparezca una oportunidad afectiva.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente que influye en las evaluaciones elegirá por mayoría su proyecto.
Amor: alguien de gran encanto se acercará y será una sorpresa, pero lo disfrutará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: todo comenzará a resultar de acuerdo a lo planeado y un proyecto se consolida.
Amor: el modo entrañable de expresar sentimientos facilitará la intimidad y dará certeza.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegarán mejoras económicas que no serían posibles sin el esfuerzo del entorno.
Amor: surgirá reclamo por cierta falta de atención, pero negarlo no será buen camino.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la demanda que generará su proyecto le pondrá en posición de privilegio.
Amor: sentirá una afinidad tan profunda que visualizará a esa persona en su vida.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se producirán cambios que, si los interpreta, logrará aumentar el ingreso.
Amor: demasiados compromisos no le harán bien a su vida afectiva, pero lo resolverá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguna señal indicará que algo no marcha bien, pero la solución llegará.
Amor: cierta impuntualidad en la pareja será motivo de reclamos; déjese llevar y confíe.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para independizarse y tendrá una mejor perspectiva.
Amor: surgirá un acercamiento con una persona que cree distante, pero no lo es.

Si usted cumple años hoy es una persona: a veces introvertida, a veces extrovertida, pero todos le quieren.

ESCRITO POR:

