Horóscopo de hoy martes 12 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: cambios drásticos provocarán discusiones y crearán un alto desacuerdo.
Amor: expresará sentimientos que se ha guardado y la atracción en la pareja aumentará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: momento para considerar los temas pendientes y estudiar propuestas.
Amor: la calidez lograda fluirá en la pareja por el cariño expresado con la mayor ternura.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: ciertas interferencias no ayudarán a desarrollar un proyecto audaz.
Amor: momento para estar alerta; gente maliciosa acechará en su entorno cercano.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: no estará de más demostrar lo que sabe, así disfrutará de los buenos resultados.
Amor: novedades sorprendentes de una expareja darán que hablar, pero lo tomará bien.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: hará bien en cuidar lo que tiene y evitar gastos extras hasta organizarse mejor.
Amor: una vida social activa podría impedir que aparezca una oportunidad afectiva.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: gente que influye en las evaluaciones elegirá por mayoría su proyecto.
Amor: alguien de gran encanto se acercará y será una sorpresa, pero lo disfrutará.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: todo comenzará a resultar de acuerdo a lo planeado y un proyecto se consolida.
Amor: el modo entrañable de expresar sentimientos facilitará la intimidad y dará certeza.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: llegarán mejoras económicas que no serían posibles sin el esfuerzo del entorno.
Amor: surgirá reclamo por cierta falta de atención, pero negarlo no será buen camino.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: la demanda que generará su proyecto le pondrá en posición de privilegio.
Amor: sentirá una afinidad tan profunda que visualizará a esa persona en su vida.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se producirán cambios que, si los interpreta, logrará aumentar el ingreso.
Amor: demasiados compromisos no le harán bien a su vida afectiva, pero lo resolverá.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: alguna señal indicará que algo no marcha bien, pero la solución llegará.
Amor: cierta impuntualidad en la pareja será motivo de reclamos; déjese llevar y confíe.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas para independizarse y tendrá una mejor perspectiva.
Amor: surgirá un acercamiento con una persona que cree distante, pero no lo es.
Si usted cumple años hoy es una persona: a veces introvertida, a veces extrovertida, pero todos le quieren.