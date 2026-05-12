Horóscopo de hoy martes 12 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará una ayuda conveniente con colegas nuevos y todo se convertirá en éxito.

Amor: las dudas en la pareja quedarán aclaradas y surgirá una dulce armonía.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente de confianza insistirá con cambios de estrategia y verá que tienen razón.

Amor: cuidará pequeños detalles; una bella persona los nota y termina enamorándose.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: enfrentará una situación complicada, pero resolverá con gran eficacia.

Amor: una expareja rondará cerca de su entorno con la intención de revisar el pasado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con cierta mediación se acercarán posiciones opuestas y todos ganan.

Amor: su encanto estará irresistible y será percibido especialmente por una persona.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una polémica medida recibirá rechazo, pero la analizará con calma y la entenderá.

Amor: los gestos sutiles serán recibidos con calidez y el ambiente se armonizará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: reunirá colegas expertos y las perspectivas comenzarán a ser prometedoras.

Amor: con la persona que menos imagina, descubrirá que le une una gran afinidad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: en una reunión se enterará sobre un negocio que genera beneficios rápidos.

Amor: momento para una relación nueva que conocerá en un encuentro fortuito.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se preocupará por una entrevista decisiva, pero todo resultará favorable.

Amor: su pareja le hablará sin rodeos sobre un tema y ello le alterará los nervios.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una falla ocurrirá si exagera con el optimismo, pero lo controlará.

Amor: en la pareja le pedirán un cambio de actitud que permita destrabar la armonía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le llegarán noticias positivas sobre los proyectos. Sus ingresos crecen.

Amor: alguien del pasado se enamorará de alguien de su entorno, pero lo aceptará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una idea de otro tiempo se convertirá en éxito y hará crecer el negocio.

Amor: cuando controle el entusiasmo, podrá ver a la persona en su totalidad.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará con acierto en una situación difícil y saldrá adelante.

Amor: dirigirá su encanto a cierta persona y tendrá éxito; será su alma gemela.

Si usted cumple años hoy es una persona tranquila y perspicaz. Tiene mucha paciencia en situaciones irritantes.