vida
Horóscopo de hoy martes 13 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: un colega nuevo ayudará a ver las cosas tal como son en asuntos no resueltos.
Amor: su pareja tendrá que ser vehemente para ser escuchada y usted advertirá que tiene razón.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: le rodeará gente astuta que intentará abusar de su generosidad, pero no lo logrará.
Amor: en una cita volverá a encenderse una fuerte calidez y surgirá el romance.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: con su fuerte intuición esclarecerá confusiones que dañan proyectos.
Amor: el romance en la pareja crecerá en solidez y en momentos cálidos; nueva etapa.
Cáncer (22 junio a 22 julio)
Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para mejorar planes y esclarecer temas complejos.
Amor: si propicia el diálogo, suavizará la tensión en la pareja y alcanzará mayor madurez.
Leo (23 julio a 22 agosto)
Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como fue planeado, pero alguien sabrá ver lo positivo.
Amor: la sonrisa de una bella persona le llenará de entusiasmo y el romance surgirá.
Virgo (23 agosto a 22 septiembre)
Trabajo y negocios: las dificultades parecerán insuperables, pero la solución estará a la vista.
Amor: una expareja reaparecerá con un pedido de disculpas que ayudará a sanar el pasado.
Libra (23 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: no será propicio arriesgarse con un proyecto demasiado audaz.
Amor: junto a su pareja querrá consolidar una nueva etapa con sueños en común.
Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)
Trabajo y negocios: querrá hallar una solución mágica para resolver los problemas, pero deberá ser realista.
Amor: las diferencias en la pareja se disiparán y aflorarán los sentimientos más profundos.
Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: surgirá un viaje para dar a conocer los negocios; éxito resonante.
Amor: conocerá a alguien y la primera impresión será impactante; posible enamoramiento.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: la situación más temida podría ocurrir si no toma las previsiones necesarias.
Amor: aunque no lo espera, alguien querrá acercarse con la excusa más increíble.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: demasiadas exigencias no crearán el clima ideal, pero logrará cumplir con éxito.
Amor: una actitud de su pareja resultará contradictoria, pero controlará el fastidio.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: recibirá la respuesta esperada en un trámite y eso le llenará de entusiasmo.
Amor: su pareja le agradecerá la comprensión y la intimidad ganará en ternura.
Si cumple años hoy es una persona ambiciosa por el dinero y la posición, pero respetuosa de la autoridad y de sus valores.