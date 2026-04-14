Horóscopo de hoy martes 14 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con intuición destrabará asuntos que impiden que los negocios fluyan con éxito.

Amor: tendrá una iniciativa genial para quitar los conflictos del mundo de la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: algunos colegas querrán promover cambios, pero su argumento vencerá.

Amor: llegan momentos felices que permitirán que la pareja se consolide y madure.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: errores de otros podrían afectar su proyecto, pero gente influyente ayudará.

Amor: un encuentro que se vuelve romántico eliminará cualquier rigidez en la pareja.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una actitud obstinada complicará aún más una situación difícil.

Amor: será indispensable reflexionar y tener claridad antes de dar una respuesta apresurada.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien traerá un trabajo que necesita modificaciones y le dará lo mejor.

Amor: verá fantasmas donde no los hay y su pareja le pedirá que se ubique y vea la realidad.

Virgo (agosto 23-sept. 22)

Trabajo y negocios: una buena idea arrojará beneficios que comienzan a concretar los sueños.

Amor: sin dudar, no permitirá que una expareja aún tenga cierta gravitación en su vida.

Libra (setiembre 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: verá que es la hora de terminar con lo obsoleto y provocar cambios audaces.

Amor: un agasajo sorpresivo será el inicio de una etapa en la que se cumplirán sueños.

Escorpio (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: aunque no alcance el éxito esperado, su prestigio crecerá en su entorno.

Amor: habrá intercambio de regalos y un hermoso momento, preludio de una nueva etapa.

Sagitario (nov. 22-dic. 21)

Trabajo y negocios: no dejará pasar la oportunidad y recibirá una propuesta excelente para crecer.

Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien de su entorno y surgirá un dulce romance.

Capricornio (dic. 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un detalle que parece menor será la clave del éxito. Llegan beneficios.

Amor: descubrirá la importancia de la íntima calidez y la relación crecerá en madurez.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará una acción decidida que impedirá que el negocio o proyecto decaiga.

Amor: alguien de su pasado le hará un reclamo insólito, pero acertará si lo ignora.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirá un obstáculo que otros creen difícil de mover, pero logrará superarlo.

Amor: insistentes halagos podrían acariciar su ego y provocar que descuide la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona precipitada para decidir. Es aficionada al arte y, sobre todo, a la plástica.