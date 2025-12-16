Horóscopo de hoy martes 16 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán de lo mejor y se convertirá en modelo para los demás. Llega el éxito.

Amor: se animará a pedir lo que le gusta en la pareja y logrará un mayor acercamiento.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: ciertas dificultades opacarán sus logros y le impedirán ver una buena oportunidad.

Amor: un conflicto en la pareja generará fastidio, pero logrará recuperar la armonía.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver temas pendientes o revisar proyectos estancados.

Amor: para su asombro, una cita resultará decepcionante. Conviene revisar cierta actitud.

CÁNCER (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: tomará buenas iniciativas que mejorarán los beneficios y su entorno le felicitará.

Amor: su paciente comprensión le permitirá compartir sentimientos que estaban inexpresados.

LEO (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: surgirán problemas al inicio de un proyecto; será propicio apelar a un plan B.

Amor: si está en una nueva relación, cierta exigencia alterará sus nervios, pero se adaptará.

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: el plan estará libre de complicaciones, pero algunos colegas interferirán en un negocio.

Amor: una vieja amistad pasará a ser algo más y se convertirá en un cálido romance.

LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: reglas claras renovarán las expectativas de cooperación y el negocio crecerá.

Amor: momento propicio para retomar temas que no quedaron bien cerrados en la pareja.

ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: sus ideas serán las más ingeniosas, aunque cierta gente intente ignorarlas.

Amor: alguna actitud convertida en capricho no será tolerada, pero se hablará a tiempo.

SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: tendrá éxito al reclamar cobranzas adeudadas y los cambios se producirán.

Amor: al atender incluso los detalles más pequeños, la relación sanará.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita le permitirá mostrar todas sus habilidades en acción.

Amor: alguien extrovertido querrá ganarse un lugar en su corazón y lo logrará.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: si estimula la cooperación, los resultados serán excelentes y los proyectos crecerán.

Amor: una relación nueva progresará día a día, sin necesidad de apurar los tiempos.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: si presta más atención al entorno, notará que el ambiente está algo tenso.

Amor: temas de dinero invadirán las charlas de la pareja, pero se animará a separar las cosas.

Si usted cumple años hoy es una persona ambiciosa en sus metas y comprometida con los demás, pero amante de los desafíos.