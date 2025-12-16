vida
Horóscopo de hoy martes 16 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: las cosas marcharán de lo mejor y se convertirá en modelo para los demás. Llega el éxito.
Amor: se animará a pedir lo que le gusta en la pareja y logrará un mayor acercamiento.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: ciertas dificultades opacarán sus logros y le impedirán ver una buena oportunidad.
Amor: un conflicto en la pareja generará fastidio, pero logrará recuperar la armonía.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver temas pendientes o revisar proyectos estancados.
Amor: para su asombro, una cita resultará decepcionante. Conviene revisar cierta actitud.
CÁNCER (22 junio a 22 julio)
Trabajo y negocios: tomará buenas iniciativas que mejorarán los beneficios y su entorno le felicitará.
Amor: su paciente comprensión le permitirá compartir sentimientos que estaban inexpresados.
LEO (23 julio a 22 agosto)
Trabajo y negocios: surgirán problemas al inicio de un proyecto; será propicio apelar a un plan B.
Amor: si está en una nueva relación, cierta exigencia alterará sus nervios, pero se adaptará.
VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)
Trabajo y negocios: el plan estará libre de complicaciones, pero algunos colegas interferirán en un negocio.
Amor: una vieja amistad pasará a ser algo más y se convertirá en un cálido romance.
LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: reglas claras renovarán las expectativas de cooperación y el negocio crecerá.
Amor: momento propicio para retomar temas que no quedaron bien cerrados en la pareja.
ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)
Trabajo y negocios: sus ideas serán las más ingeniosas, aunque cierta gente intente ignorarlas.
Amor: alguna actitud convertida en capricho no será tolerada, pero se hablará a tiempo.
SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: tendrá éxito al reclamar cobranzas adeudadas y los cambios se producirán.
Amor: al atender incluso los detalles más pequeños, la relación sanará.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita le permitirá mostrar todas sus habilidades en acción.
Amor: alguien extrovertido querrá ganarse un lugar en su corazón y lo logrará.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: si estimula la cooperación, los resultados serán excelentes y los proyectos crecerán.
Amor: una relación nueva progresará día a día, sin necesidad de apurar los tiempos.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: si presta más atención al entorno, notará que el ambiente está algo tenso.
Amor: temas de dinero invadirán las charlas de la pareja, pero se animará a separar las cosas.
Si usted cumple años hoy es una persona ambiciosa en sus metas y comprometida con los demás, pero amante de los desafíos.