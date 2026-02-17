Vida
Horóscopo de hoy martes 17 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: superados algunos altibajos, las cosas comenzarán a mejorar y el éxito estará cerca.
Amor: llegarán respuestas positivas que propiciarán momentos de plena intimidad.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un imprevisto frenará el avance del proyecto más audaz.
Amor: crecerá un conflicto que pondrá en evidencia asuntos pendientes de conversación.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver pendientes o retomar proyectos postergados.
Amor: una cita dejará sabor amargo por hablar de más, pero reflexionará sobre su actitud.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una iniciativa impulsará sus ingresos y será tomado como ejemplo.
Amor: ganará confianza para expresar sentimientos que guardaba con reserva.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: persistirán dificultades en una tarea conocida, pero contará con un plan alternativo.
Amor: en una relación reciente se revelará algo sorprendente que traerá felicidad.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: el ambiente será favorable, aunque una falla podría repetirse.
Amor: en un encuentro festivo, un viejo amigo declarará su interés romántico.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la camaradería fortalecerá la cooperación en el entorno.
Amor: buen momento para retomar temas inconclusos en la pareja.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una idea suya será reconocida como ingeniosa y recibirá apoyo influyente.
Amor: los caprichos en la pareja estarán al límite, pero prevalecerá la comprensión.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: pese a cobranzas atrasadas, llegará dinero inesperado.
Amor: los pequeños detalles mejorarán la relación y el afecto cerrará heridas.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una situación compleja permitirá demostrar su capacidad.
Amor: alguien extrovertido ocupará un lugar especial en su corazón y surgirá un momento cálido.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: con cooperación, los resultados serán excelentes y el negocio destacará.
Amor: una relación avanzará paso a paso hacia un romance duradero.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: si presta más atención al entorno, advertirá cierta tensión.
Amor: no será buen momento para hablar de dinero al iniciar una charla romántica.
Si usted cumple años hoy es una persona ambiciosa en sus metas y comprometida con los demás, pero amante de los desafíos.