Horóscopo de hoy martes 17 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superados algunos altibajos, las cosas comenzarán a mejorar y el éxito estará cerca.

Amor: llegarán respuestas positivas que propiciarán momentos de plena intimidad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un imprevisto frenará el avance del proyecto más audaz.

Amor: crecerá un conflicto que pondrá en evidencia asuntos pendientes de conversación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver pendientes o retomar proyectos postergados.

Amor: una cita dejará sabor amargo por hablar de más, pero reflexionará sobre su actitud.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una iniciativa impulsará sus ingresos y será tomado como ejemplo.

Amor: ganará confianza para expresar sentimientos que guardaba con reserva.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: persistirán dificultades en una tarea conocida, pero contará con un plan alternativo.

Amor: en una relación reciente se revelará algo sorprendente que traerá felicidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el ambiente será favorable, aunque una falla podría repetirse.

Amor: en un encuentro festivo, un viejo amigo declarará su interés romántico.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la camaradería fortalecerá la cooperación en el entorno.

Amor: buen momento para retomar temas inconclusos en la pareja.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una idea suya será reconocida como ingeniosa y recibirá apoyo influyente.

Amor: los caprichos en la pareja estarán al límite, pero prevalecerá la comprensión.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: pese a cobranzas atrasadas, llegará dinero inesperado.

Amor: los pequeños detalles mejorarán la relación y el afecto cerrará heridas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una situación compleja permitirá demostrar su capacidad.

Amor: alguien extrovertido ocupará un lugar especial en su corazón y surgirá un momento cálido.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con cooperación, los resultados serán excelentes y el negocio destacará.

Amor: una relación avanzará paso a paso hacia un romance duradero.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: si presta más atención al entorno, advertirá cierta tensión.

Amor: no será buen momento para hablar de dinero al iniciar una charla romántica.

Si usted cumple años hoy es una persona ambiciosa en sus metas y comprometida con los demás, pero amante de los desafíos.