Horóscopo de hoy martes 17 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: acertará con el rumbo a seguir en los negocios y los demás quedarán sorprendidos.

Amor: surgirá tanta calidez que una pequeña chispa encenderá un dulce romance.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para consultar a su gente de confianza y evitar malas decisiones.

Amor: en cuanto critique lo que le disgusta en la relación, surgirán consecuencias.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver dificultades pondrá a su entorno de su lado.

Amor: momento propicio para iniciar un romance o alcanzar una reconciliación en la pareja.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá una situación complicada y se abrirán nuevas expectativas.

Amor: calidez intensa pero serena; su pareja lo percibirá y tendrá lindas atenciones.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento de concentración en el que alcanzará metas y sus decisiones serán aceptadas.

Amor: la ilusión por esperar la felicidad podría parecer en vano, pero algo cambiará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: colegas nuevos ayudarán con un proyecto que marcha hacia el éxito.

Amor: no tendrá sentido callar lo que desea ante su pareja o se dañará la confianza.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de logros generará beneficios, aunque alguien se quejará.

Amor: su fuerte encanto alentará esperanzas en una persona, pero alguien intentará impedirlo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: actitud positiva. Al incorporar gente idónea surgirán buenas sugerencias.

Amor: momento propicio para tomar iniciativas postergadas que embellecen la relación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento especial. El éxito le espera y será considerado por superiores.

Amor: querrá tomar las cosas en serio y comenzará a eludir relaciones efímeras.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una gestión será exitosa gracias a su atención a los pequeños detalles.

Amor: iniciará una nueva etapa con cambios afectuosos que reflejarán mayor madurez.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: ante un escenario cambiante, será mejor evitar decisiones apresuradas.

Amor: el romance tocará a su puerta de forma inesperada con un dulce encuentro.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se anticipará a todo. Verá oportunidades antes que otros y recibirá felicitaciones.

Amor: el romance y el contacto afectuoso permitirán una intimidad inolvidable.

Si usted cumple años hoy es una persona entusiasta y emprendedora cuando su alma sensible está estimulada.