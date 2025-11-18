Horóscopo de hoy martes 18 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto en evaluación será aprobado o una propuesta laboral avanzará.

Amor: renovadas muestras de afecto harán expresar la calidez que aún no se manifiesta.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para iniciar reparaciones o rediseños en áreas de trabajo.

Amor: una discusión oscurecerá la vida de relación, pero si dialogan a tiempo, sanará.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su posición se verá favorecida y será destacada por gente influyente. Éxitos.

Amor: un encuentro no resultará como espera; demasiadas preguntas y largos silencios.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una de sus ideas será bien vista por original y de bajo costo; será aplicada.

Amor: momento especial para abrir el corazón y actuar; se avecina un nuevo romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ignorará comentarios maliciosos y se concentrará en resolver problemas.

Amor: un gesto lleno de ternura rescatará a la pareja de la indiferencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las dudas quedarán aclaradas y un plan será respaldado con gran éxito.

Amor: la camaradería en la pareja crecerá y se manifestará en la intimidad.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: datos alentadores en su área de trabajo o proyecto serán motivo de entusiasmo.

Amor: le insistirán para que tome iniciativas, pero no estará seguro; lo pensará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: le dirán que su idea es brillante y será paciente al comunicarla.

Amor: gente entrometida provocará roces en la pareja, pero los alejará y se reconciliarán.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: conviene no ser demasiado locuaz respecto de sus metas.

Amor: querrá distraerse y todo le predispondrá a la frivolidad; se divertirá como nunca.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: señalará fallas que otros no registran y todo se resolverá.

Amor: episodios recientes en la pareja apuntan a renovar la intimidad; lo disfrutará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la tendencia indica que la situación económica comenzará a mejorar.

Amor: se avecinan cambios en la pareja; su encanto renovará los pactos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas, pero el momento será favorable para su proyecto.

Amor: una discusión generará roces, pero un encuentro logrará revivir el romance.

Si usted cumple años hoy es una persona seductora y carismática. Vive el sexo como una experiencia de poder.