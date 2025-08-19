Horóscopo de hoy martes 19 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: una crisis se convertirá en oportunidad; la ayuda para un proyecto llegará pronto.

Amor: planteos insólitos alterarán la armonía, pero una charla calmará la situación.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: cambios en su área no serán de su agrado, pero la llamada de atención será merecida.

Amor: momentos positivos; su encanto será admirado.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: mantener el equilibrio será clave para acceder al proyecto que desea.

Amor: su actitud indiferente incomodará, pero sabrá enmendar la situación.

CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)

Trabajo y negocios: con inteligencia alcanzará metas que parecían inalcanzables; éxito resonante.

Amor: alejará a entrometidos y reforzará su privacidad.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

Trabajo y negocios: llegará dinero extra que permitirá concretar cambios postergados.

Amor: un admirador secreto se revelará y encenderá un nuevo romance.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: insistir en marcar errores generará críticas, pero tendrá justificación.

Amor: ver las cosas como son le ayudará a modificar actitudes y alcanzar madurez.

LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: recibirá reproches de quien menos lo espera; será una ocasión para aprender.

Amor: a pesar de la incomodidad, habrá una dulce reconciliación o un nuevo comienzo.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: iniciará negocios con un socio o colega; los primeros errores serán lecciones.

Amor: su encanto atraerá a una persona dulce y atractiva.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: se destacará con un acierto que dejará a todos sorprendidos; logrará metas valiosas.

Amor: enfrentará a alguien abusivo y atraerá a una persona especial.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: comenzará un emprendimiento que le abrirá puertas a proyectos audaces.

Amor: aunque ciertas sugerencias no sean agradables, aliviarán la tensión.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: momento favorable para aprobar exámenes o capacitaciones.

Amor: un conflicto quedará atrás y la calidez romántica volverá.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: su insistencia con temas pendientes dará frutos; hallará la solución.

Amor: surgirá discordia, pero las dudas se disiparán y volverá la armonía.

Si usted cumple años hoy es una persona con espíritu sensible que embellece y armoniza donde trabaja.