Horóscopo de hoy martes 19 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con talento y un poco de buena fortuna, alcanzará las metas con comodidad.

Amor: pondrá a salvo a su pareja de gente entrometida que solo causa malentendidos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán roces con colegas que prefieren otros proyectos, pero los convencerá.

Amor: una actitud rígida afectará los ánimos en la relación, pero al final mejorará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para dedicarse a los proyectos con más potencial.

Amor: la armonía y el entendimiento mutuo permitirán que surjan vivencias agradables.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su tarea será aceptable, pero algo no quedará del todo bien y se lo harán saber.

Amor: no dejará dudas al dialogar y los sentimientos serán mutuos y darán seguridad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: errores pasados por alto generarán contratiempos que perjudicarán el trabajo.

Amor: una expareja hará saber a su entorno que viene a recuperar la relación; alerta.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cierta medida dividirá al entorno en dos bandos, pero los acercará.

Amor: su buen humor será elogiado en la pareja por crear fuerte calidez en cada encuentro.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para retomar controles que fueron dejados de lado.

Amor: renovará la intimidad con gestos antes que palabras y la calidez aumentará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los negocios se afianzan y generan ingresos que dan tranquilidad.

Amor: surgirán roces en la relación por cierta rutina, pero tomará iniciativas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: fallas en cálculos generarán tensiones, pero con talento resolverá la situación.

Amor: hablará con toda sinceridad, aunque alguien crea sentirse herido.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: otros colegas se ocuparán de los detalles y alcanzará las metas.

Amor: expresará su talento y pondrá en su sitio a la gente que causa confusión.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un asunto comercial se complicará, pero con habilidad retomará el éxito.

Amor: por alguna circunstancia podrá encender la calidez que falta en la relación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los obstáculos que ponen ciertos colegas provocarán que se desvíe del rumbo.

Amor: momento para dejar de hacer planes a futuro y vivir el presente con plena intensidad.

Si usted cumple años hoy es una persona afectiva por demás porque le gusta tener a su pareja muy pendiente.