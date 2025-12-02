Horóscopo de hoy martes 2 de diciembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alumbrará ideas y planes que influirán en los demás y disiparán dudas.

Amor: disfrutará de la vida y la alegría contagiará a la pareja; momentos de armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará los cambios con determinación y la gente destacará su proyecto.

Amor: su encanto atraerá a una bella persona interesada; se avecina romance.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para negociar condiciones o pedir aumento de ingresos.

Amor: un viaje parecerá aburrido, pero descubrirá una hermosa compañía.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: la situación exigirá cautela, pero será necesario consolidar lo logrado.

Amor: disfrutará de una nueva relación si deja de lado cierta timidez.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: llegará una ayuda que le ahorra dificultades en el rumbo elegido; éxito resonante.

Amor: la reserva se disipará y dará paso a una plena y cálida relación romántica.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una respuesta muy esperada llegará de parte de alguien confiable.

Amor: comenzará a valorar una relación que ha descuidado y que necesita recuperar.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un malentendido causará problemas en proyectos ya concluidos.

Amor: abrigará temores sin razón, pero el romance sólido y atesorado vencerá las barreras.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: con buena intuición resolverá las consecuencias de una situación complicada.

Amor: con una confusión aclarada, el romance fluirá con plena calidez.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una ráfaga de buena fortuna aliviará dificultades financieras o viejas deudas.

Amor: un encuentro fortuito le permitirá conocer a alguien de irresistible encanto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que las cosas marchan mejor de lo planeado.

Amor: llegará una invitación inesperada que aceptará con expectativas de romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará nuevas responsabilidades y su horizonte se amplía; la rutina cambiará.

Amor: insistirá en transitar lo conocido, pero conocerá a alguien que le impactará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una propuesta presentada hace tiempo será finalmente aceptada.

Amor: coincidirán necesidades y afinidades, y la relación comenzará a mejorar.

Si usted cumple años hoy es una persona: encantada con reunir a sus amigos y agasajarlos con veladas inolvidables.