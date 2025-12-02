vida
Horóscopo de hoy martes 2 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: alumbrará ideas y planes que influirán en los demás y disiparán dudas.
Amor: disfrutará de la vida y la alegría contagiará a la pareja; momentos de armonía.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tomará los cambios con determinación y la gente destacará su proyecto.
Amor: su encanto atraerá a una bella persona interesada; se avecina romance.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para negociar condiciones o pedir aumento de ingresos.
Amor: un viaje parecerá aburrido, pero descubrirá una hermosa compañía.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: la situación exigirá cautela, pero será necesario consolidar lo logrado.
Amor: disfrutará de una nueva relación si deja de lado cierta timidez.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: llegará una ayuda que le ahorra dificultades en el rumbo elegido; éxito resonante.
Amor: la reserva se disipará y dará paso a una plena y cálida relación romántica.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: una respuesta muy esperada llegará de parte de alguien confiable.
Amor: comenzará a valorar una relación que ha descuidado y que necesita recuperar.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: un malentendido causará problemas en proyectos ya concluidos.
Amor: abrigará temores sin razón, pero el romance sólido y atesorado vencerá las barreras.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: con buena intuición resolverá las consecuencias de una situación complicada.
Amor: con una confusión aclarada, el romance fluirá con plena calidez.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una ráfaga de buena fortuna aliviará dificultades financieras o viejas deudas.
Amor: un encuentro fortuito le permitirá conocer a alguien de irresistible encanto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que las cosas marchan mejor de lo planeado.
Amor: llegará una invitación inesperada que aceptará con expectativas de romance.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tomará nuevas responsabilidades y su horizonte se amplía; la rutina cambiará.
Amor: insistirá en transitar lo conocido, pero conocerá a alguien que le impactará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una propuesta presentada hace tiempo será finalmente aceptada.
Amor: coincidirán necesidades y afinidades, y la relación comenzará a mejorar.
Si usted cumple años hoy es una persona: encantada con reunir a sus amigos y agasajarlos con veladas inolvidables.