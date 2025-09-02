Horóscopo de hoy martes 2 de septiembre de 2025

Horóscopo de hoy martes 2 de septiembre de 2025

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: concretará un proyecto, aunque un colega intentará generar trabas que superará.
Amor: su fuerte encanto le impulsará a salir, conocer lugares y nuevas personas.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: su talento para ahorrar le llevará al éxito en la búsqueda de recursos.
Amor: la intimidad de la pareja se verá amenazada si permite la intromisión de terceros.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: no será momento de asumir riesgos innecesarios; su proyecto seguro es la mejor opción.
Amor: emociones intensas generarán bellos momentos y un cálido romance.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: con la cooperación del entorno resolverá nuevos desafíos.
Amor: algunas actitudes no serán bien recibidas por su pareja, pero sabrá modificarlas.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: surgirán novedades en planes y visitas que acercarán proyectos interesantes.
Amor: si idealiza a su pareja, perderá la oportunidad de verla tal como es; descubrirá su esencia.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: su entorno aportará iniciativas que le darán las ideas correctas.
Amor: un encuentro fortuito transformará un romance en realidad.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: será momento de concretar ventas, acuerdos y proyectos oportunos.
Amor: con amabilidad resolverá una diferencia con su expareja y todo quedará aclarado.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: superará una etapa de escasos resultados y pondrá orden en sus proyectos.
Amor: dejará de confundir a su pareja al expresar los sentimientos guardados.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: será tiempo de iniciar un nuevo proyecto que tendrá un resultado brillante.
Amor: una afinidad inesperada derivará en cita romántica.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: neutralizará errores y las cosas comenzarán a fluir.
Amor: alguien recién conocido despertará en usted una fuerte atracción; posible romance.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: llegarán ideas interesantes, aunque difíciles de aplicar; sabrá darles utilidad.
Amor: el bienestar de la pareja crecerá con atenciones y gestos románticos.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que derribarán principios obsoletos.
Amor: la armonía se verá afectada por habladurías de personas entrometidas.

Si usted cumple años hoy es una persona agradable, que no emite juicios hasta estar segura de tener la razón.

