Horóscopo de hoy martes 20 de enero de 2026

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Resolverá los balances que desvelan a su entorno y una meta se concreta.

Amor: En un encuentro, conocerá a su alma gemela y un romance podría comenzar.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Logrará más cooperación de lo habitual y las metas estarán a su alcance.

Amor: Una confusión le dará gracia a una cita accidentada, pero todo terminará bien.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: Llegan colegas que apoyan su idea y los problemas comienzan a resolverse.

Amor: Será buena idea dejar de discutir por todo y concentrarse en lo que une.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Noticias alentadoras sobre un negocio nuevo le llenarán de entusiasmo.

Amor: Momento para dejar de ocultarse tras su coraza; la armonía creará una fuerte calidez.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Una reunión productiva le permitirá lograr contactos valiosos para su proyecto.

Amor: Su fuerte carácter disipará tensiones y ayudará a que la pareja se exprese.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Se avecinan situaciones complicadas, pero las superará holgadamente.

Amor: La seguridad que brinda la pareja será el remanso necesario para recuperar energía.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: La timidez le jugará en contra con cierta gente, pero logrará convencerla.

Amor: Su irresistible encanto atraerá a una bella persona; posible romance.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: El entorno querrá convencerle de algo con argumentos endebles; sabrá poner límites.

Amor: Un amigo le presentará a la persona que hasta ahora parecía un amor imposible.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Llegará gente nueva y será la oportunidad ideal para capacitarla.

Amor: Una mala experiencia le quitó audacia, pero el afecto le ayudará a superarla.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Las cosas marcharán bien, aunque algo no termina de cerrar del todo.

Amor: Las personas entrometidas no tendrán lugar cerca de la pareja.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Un viejo proyecto marcará el inicio de un camino de éxito con beneficios.

Amor: En un encuentro fortuito conocerá a la persona que será su nueva relación.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: Llegan datos nuevos que obligarán a hacer cambios sobre la marcha.

Amor: Se avecina el momento en el que se revela la identidad de su admirador secreto.

Si cumple años hoy: es una persona analítica y rigurosa, aunque los temas espirituales le despiertan una curiosidad especial.