Horóscopo de hoy martes 21 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para las soluciones prácticas que favorecen proyectos.

Amor: momento propicio para iniciar un romance o promover la reconciliación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se avecina la etapa en la que podrá concretar proyectos de sostenido éxito.

Amor: un planteo insistente de su pareja le alterará los nervios, pero querrá dialogar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas con acciones que le conducirán al éxito y le llegarán elogios.

Amor: su pareja le encenderá el corazón con un amoroso agasajo y todo mejorará.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para ignorar críticas y ponerse al frente de un proyecto complicado.

Amor: le hablarán de falta de compromiso y se esforzará para mostrar que no es así.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la clave será no involucrarse en proyectos o negocios con cierto riesgo.

Amor: gestos de indiferencia lastimarán su ego, pero le servirá para ver las cosas tal como son.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para lograr cambios significativos en el trabajo.

Amor: su pareja convertirá el hogar en un lugar amable, en el que puede disfrutar de la vida.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral será interesante, pero los beneficios no estarán claros.

Amor: una discusión puede evidenciar que no acepta las críticas de su pareja.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros eluden o postergan y será elogiado.

Amor: llamará la atención a su pareja sobre la malicia encubierta de gente maliciosa.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una situación complicada será resuelta si aplica el carácter.

Amor: su pareja se mostrará feliz y entusiasmada con su talento para recrear el romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con perseverancia, su negocio pasará de estancado a dar beneficios.

Amor: le insistirán para recuperar la calidez y alcanzará una dulce armonía.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: revisará los errores que afectan su proyecto y los resolverá uno a uno.

Amor: cuando escuche algo sobre una relación que promete estabilidad, será lo que desea.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aun con escasa precisión, tomará las decisiones correctas para ganar.

Amor: propicio para las parejas que buscan cambiar de vivienda o de ciudad; nuevo comienzo.

Si usted cumple años hoy es una persona respetuosa de la autoridad, pero si hace falta, la cuestiona con vehemencia.