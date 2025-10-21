vida
Horóscopo de hoy martes 21 de octubre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto bien trabajado asombrará a sus colegas; surgirá una propuesta.
Amor: una comunicación floja generará sospechas y entredichos en la pareja.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una capacitación a tiempo le permitirá adaptarse a cambios veloces.
Amor: momento propicio para disminuir la vida social y seducir con pequeñas atenciones.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un plan que no asegura ciertas metas comenzará a tener éxito y crear negocios.
Amor: un malentendido pondrá a la pareja al borde de una crisis, pero se superará.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un cambio de rumbo le alterará los nervios, pero entenderá la nueva propuesta.
Amor: su encanto derribará las barreras que antepone alguien que parece distante.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: problemas entre colegas alterarán el normal desarrollo de un proyecto importante.
Amor: necesitará la cooperación de su pareja en un asunto complicado y lo resolverá.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se avecina un cambio que mejorará su vida material y creará un desafío.
Amor: una ex pareja le traerá un reclamo insólito, pero su respuesta será terminante.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la situación económica mejorará y la escasez ya no será problema.
Amor: algún altibajo se superará compartiendo tareas en común y surgirá la madurez.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: detectará excesos de gastos que le harán generar cambios drásticos.
Amor: un encuentro fortuito encenderá la calidez romántica y las heridas sanarán.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto se estancará; urge cambiar de rumbo.
Amor: nervios alterados en la pareja por la acción de gente entrometida; los alejará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una situación inusual creará el desafío de idear un nuevo plan.
Amor: habrá reconciliación en la pareja o un romance comenzará y lucirá irresistible.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un conflicto de otra área podría afectar su proyecto; conviene revisar.
Amor: para iniciar una relación será positivo sanar heridas del pasado para ser libre.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: se expresará con inteligencia y las cosas fluirán mejor con su nuevo proyecto.
Amor: surgirá cierta indiferencia ante actitudes obstinadas, pero charlando se superarán.
Si usted cumple años hoy es una persona serena en situaciones complicadas. Posee talento para liderar.