Horóscopo de hoy martes 23 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: un paso en falso dará lugar a un éxito resonante. Los beneficios aumentarán.
Amor: el buen humor facilitará la armonía y momentos de plena calidez en la pareja.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: críticas y actitudes obstinadas atentarán contra el progreso de un negocio.
Amor: el fin de las discusiones estimulará la reconciliación o un nuevo comienzo.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: su fuerte creatividad se aplicará a los asuntos que generan beneficios.
Amor: una amistad derivará en romance y será una dulce experiencia.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: luchará contra la corriente; sus ideas serán debatidas, pero convencerá.
Amor: una decepción provocará zozobra, pero encontrará comprensión.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: recibirá propuestas entusiastas, pero será acertado analizarlas a fondo.
Amor: la confianza mutua cimentará la relación y disipará las dudas.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: su habilidad para resolver urgencias será muy bien evaluada.
Amor: superará la discordia en la pareja con sinceridad en el diálogo.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: surgirán condiciones para considerar proyectos más audaces.
Amor: percibirá que una actitud amable y considerada espera algo más.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: momento propicio para revertir decisiones que provocan trabas.
Amor: una relación dará señales de solidez cuando compartan secretos.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: reducirá costos y las ventas crecerán de manera sostenida.
Amor: si plantea los temas que incomodan a la pareja, será positivo.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: oportunidad para revisar cuentas y comprobar que todo mejora.
Amor: pondrá límites a caprichos y la relación crecerá con madurez.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: se avecina una restricción en los proyectos, pero los resolverá con audacia.
Amor: los encuentros efímeros no serán recomendables; mejor apostar por estabilidad.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: el clima de cooperación podría verse afectado por cierta gente.
Amor: los momentos íntimos crecerán en calidez si actúa con comprensión.
Si usted cumple años hoy es una persona orgullosa cuando valoran su gran intelecto. Su generosidad no tiene límites.