Horóscopo de hoy martes 23 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: un paso en falso dará lugar a un éxito resonante. Los beneficios aumentarán.

Amor: el buen humor facilitará la armonía y momentos de plena calidez en la pareja.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: críticas y actitudes obstinadas atentarán contra el progreso de un negocio.

Amor: el fin de las discusiones estimulará la reconciliación o un nuevo comienzo.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: su fuerte creatividad se aplicará a los asuntos que generan beneficios.

Amor: una amistad derivará en romance y será una dulce experiencia.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: luchará contra la corriente; sus ideas serán debatidas, pero convencerá.

Amor: una decepción provocará zozobra, pero encontrará comprensión.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: recibirá propuestas entusiastas, pero será acertado analizarlas a fondo.

Amor: la confianza mutua cimentará la relación y disipará las dudas.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver urgencias será muy bien evaluada.

Amor: superará la discordia en la pareja con sinceridad en el diálogo.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: surgirán condiciones para considerar proyectos más audaces.

Amor: percibirá que una actitud amable y considerada espera algo más.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para revertir decisiones que provocan trabas.

Amor: una relación dará señales de solidez cuando compartan secretos.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: reducirá costos y las ventas crecerán de manera sostenida.

Amor: si plantea los temas que incomodan a la pareja, será positivo.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: oportunidad para revisar cuentas y comprobar que todo mejora.

Amor: pondrá límites a caprichos y la relación crecerá con madurez.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: se avecina una restricción en los proyectos, pero los resolverá con audacia.

Amor: los encuentros efímeros no serán recomendables; mejor apostar por estabilidad.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: el clima de cooperación podría verse afectado por cierta gente.

Amor: los momentos íntimos crecerán en calidez si actúa con comprensión.

Si usted cumple años hoy es una persona orgullosa cuando valoran su gran intelecto. Su generosidad no tiene límites.