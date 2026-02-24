Horóscopo de hoy martes 24 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una sugerencia acertada impulsará el crecimiento del proyecto.

Amor: la comunicación mejorará y abrirá paso a momentos íntimos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una reunión evidenciará que alguien no colabora como debe.

Amor: sabrá que alguien desea conocerle y pronto llegará una invitación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una mediación inteligente acercará posiciones enfrentadas.

Amor: la relación podría resentirse por una seguidilla de asperezas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: conviene estar alerta y evitar distracciones para que el proyecto no falle.

Amor: su pareja le ayudará a salir del aislamiento con gestos llenos de ternura.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio se complicará por errores ajenos, pero sabrá encauzarlo.

Amor: imponer cambios sin consultar no ayudará; el diálogo mejorará la situación.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas productivas con sensatez y el proyecto crecerá.

Amor: la serenidad disipará emociones negativas y fortalecerá la armonía.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: sabrá reducir gastos y enfocarse en lo más rentable.

Amor: no conviene apresurarse en una decisión difícil para evitar arrepentimientos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las exigencias provocarán discusiones con quienes entorpecen la labor.

Amor: el compromiso surgirá de manera natural y su encanto responderá.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: circunstancias favorables permitirán avanzar en un proyecto audaz.

Amor: su encanto resultará irresistible; posible inicio de romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna impulsará una sucesión de logros destacados.

Amor: se producirá el encuentro deseado y el romance podrá concretarse.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un contacto oportuno abrirá puertas que antes estaban cerradas.

Amor: si disipa dudas y temores, surgirán momentos románticos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el proyecto se consolidará si acepta críticas constructivas.

Amor: la relación mejorará si comparte los sentimientos que guarda.

Si usted cumple años hoy es una persona resuelta y muy directa en el amor. Cuando se enoja puede parecer dura, pero sabe recuperar el equilibrio.