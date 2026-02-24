Vida
Horóscopo de hoy martes 24 de febrero de 2026
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: una sugerencia acertada impulsará el crecimiento del proyecto.
Amor: la comunicación mejorará y abrirá paso a momentos íntimos.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una reunión evidenciará que alguien no colabora como debe.
Amor: sabrá que alguien desea conocerle y pronto llegará una invitación.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una mediación inteligente acercará posiciones enfrentadas.
Amor: la relación podría resentirse por una seguidilla de asperezas.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: conviene estar alerta y evitar distracciones para que el proyecto no falle.
Amor: su pareja le ayudará a salir del aislamiento con gestos llenos de ternura.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un negocio se complicará por errores ajenos, pero sabrá encauzarlo.
Amor: imponer cambios sin consultar no ayudará; el diálogo mejorará la situación.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas productivas con sensatez y el proyecto crecerá.
Amor: la serenidad disipará emociones negativas y fortalecerá la armonía.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: sabrá reducir gastos y enfocarse en lo más rentable.
Amor: no conviene apresurarse en una decisión difícil para evitar arrepentimientos.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: las exigencias provocarán discusiones con quienes entorpecen la labor.
Amor: el compromiso surgirá de manera natural y su encanto responderá.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: circunstancias favorables permitirán avanzar en un proyecto audaz.
Amor: su encanto resultará irresistible; posible inicio de romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la buena fortuna impulsará una sucesión de logros destacados.
Amor: se producirá el encuentro deseado y el romance podrá concretarse.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un contacto oportuno abrirá puertas que antes estaban cerradas.
Amor: si disipa dudas y temores, surgirán momentos románticos.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: el proyecto se consolidará si acepta críticas constructivas.
Amor: la relación mejorará si comparte los sentimientos que guarda.
Si usted cumple años hoy es una persona resuelta y muy directa en el amor. Cuando se enoja puede parecer dura, pero sabe recuperar el equilibrio.