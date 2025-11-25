vida
Horóscopo de hoy martes 25 de noviembre de 2025
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: sus capacidades y el poder negociador estarán al máximo; será cauteloso.
Amor: con optimismo restablecerá la calidez en la pareja y surgirá un nuevo comienzo.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas para acelerar trámites atrasados y lograr un buen proyecto.
Amor: en la pareja sucederán momentos de intensa calidez y las cosas cambiarán.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las dudas terminarán y podrá tomar todas las decisiones, las difíciles y las otras.
Amor: las señales indicarán que una relación se avecina pero le encuentra complicado.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: la intuición será crucial para llevarle hacia el éxito y ganar buen dinero.
Amor: su dulce interior atraerá a la persona menos imaginada; surgirá inevitable romance.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: momento para concentrarse o los errores perjudicarán su proyecto. Llega cambio.
Amor: la pareja dejará atrás una crisis y las diferencias se superarán con sinceridad.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: momento positivo para las estrategias audaces con los negocios nuevos.
Amor: un agradable encuentro con la persona que ansía conocer colmará sus expectativas.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: las dificultades se resolverán porque su capacidad se destacará.
Amor: en encuentro fortuito se enamorará de la persona inesperada pero adorable.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: momento desafiante hacia su carácter, tendrá que pedir disculpas.
Amor: tendrá una original idea para las iniciativas nuevas que divierten a la pareja.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento favorable para generar un nuevo rumbo y cambiar de raíz.
Amor: en un compromiso formal coincidirá con una persona que le agradará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente estará colmado de advertencias, pero lo resolverá.
Amor: con los pies demasiado apoyados en la tierra, alguien divertido no se acercará.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento apropiado para resolver quejas y reclamos y todo mejorará.
Amor: su fuerte encanto logrará atraer a personas de su entorno y crear expectativas.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su habilidad en lo sensible provocará que un proyecto alcance el éxito.
Amor: alguna discordia no pasará a mayores y permitirá que la pareja viva en plenitud.
Si usted cumple años hoy es una persona: apasionada y ardiente en el amor. Le gusta que el trato sea recíproco.