Horóscopo de hoy martes 25 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: sus capacidades y el poder negociador estarán al máximo; será cauteloso.

Amor: con optimismo restablecerá la calidez en la pareja y surgirá un nuevo comienzo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para acelerar trámites atrasados y lograr un buen proyecto.

Amor: en la pareja sucederán momentos de intensa calidez y las cosas cambiarán.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las dudas terminarán y podrá tomar todas las decisiones, las difíciles y las otras.

Amor: las señales indicarán que una relación se avecina pero le encuentra complicado.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: la intuición será crucial para llevarle hacia el éxito y ganar buen dinero.

Amor: su dulce interior atraerá a la persona menos imaginada; surgirá inevitable romance.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: momento para concentrarse o los errores perjudicarán su proyecto. Llega cambio.

Amor: la pareja dejará atrás una crisis y las diferencias se superarán con sinceridad.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: momento positivo para las estrategias audaces con los negocios nuevos.

Amor: un agradable encuentro con la persona que ansía conocer colmará sus expectativas.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: las dificultades se resolverán porque su capacidad se destacará.

Amor: en encuentro fortuito se enamorará de la persona inesperada pero adorable.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: momento desafiante hacia su carácter, tendrá que pedir disculpas.

Amor: tendrá una original idea para las iniciativas nuevas que divierten a la pareja.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para generar un nuevo rumbo y cambiar de raíz.

Amor: en un compromiso formal coincidirá con una persona que le agradará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente estará colmado de advertencias, pero lo resolverá.

Amor: con los pies demasiado apoyados en la tierra, alguien divertido no se acercará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento apropiado para resolver quejas y reclamos y todo mejorará.

Amor: su fuerte encanto logrará atraer a personas de su entorno y crear expectativas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad en lo sensible provocará que un proyecto alcance el éxito.

Amor: alguna discordia no pasará a mayores y permitirá que la pareja viva en plenitud.

Si usted cumple años hoy es una persona: apasionada y ardiente en el amor. Le gusta que el trato sea recíproco.