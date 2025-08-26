Horóscopo de hoy martes 26 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: alguien que recién conoce elogiará su proyecto y le dará un valioso consejo.

Amor: si actúa solo por impulso, surgirán roces; si modera, habrá entendimiento.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: personas poco confiables intentarán interferir, pero sabrá apartarlas.

Amor: en un encuentro se expresarán sentimientos y el deseo de unirse.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: tendrá intuición para adelantarse a los hechos y ganará tiempo.

Amor: el entendimiento crecerá y ya no serán necesarias las discusiones.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: contará con inspiración para hallar el rumbo correcto en su emprendimiento.

Amor: si apuesta al diálogo fluido, los problemas en la relación se disiparán.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: se cumplirán sus expectativas con un proyecto y podrá iniciar nueva etapa.

Amor: compartirá encuentros íntimos plenos de calidez y alegría.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes podrían empañar logros, pero el balance será favorable.

Amor: alguien del pasado reaparecerá con deseos de recuperar la relación.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: momento para arriesgar su esfuerzo con la certeza de alcanzar el éxito.

Amor: será ocasión ideal para concretar la convivencia con la persona amada.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: habrá altibajos, pero no afectarán la prosperidad que se aproxima.

Amor: las diferencias se resolverán si se conduce con sinceridad; hará las paces.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: será buena idea dar a conocer su proyecto; logrará reconocimiento.

Amor: alguien nuevo le hará experimentar una conexión inmediata.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: pese a las dificultades, comenzará una etapa con proyectos renovados.

Amor: señales de atracción le guiarán hacia un posible romance.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: su intuición orientará todo hacia el éxito.

Amor: surgirán incomodidades y malentendidos, pero la armonía prevalecerá.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: logrará condiciones favorables que permitirán crear algo nuevo.

Amor: surgirá una comprensión tácita con gestos amorosos que reforzarán la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona fascinada por brillar en toda circunstancia y siempre busca ser el centro.