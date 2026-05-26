Horóscopo de hoy martes 26 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá plena claridad y hallará el camino hacia una meta que parece esquiva.

Amor: momentos afortunados harán crecer el deseo y permitirán una encendida calidez.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el orden será prioritario para comenzar un proyecto nuevo y tener éxito.

Amor: sanará una historia de desencuentros en la pareja e iniciará una nueva etapa.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: algunas circunstancias confluirán a su favor y mejorarán su posición.

Amor: los sentimientos que no expresa comenzarán a molestar a su pareja; atención.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su entorno no acordará con el rumbo que quiere tomar, pero los convencerá.

Amor: dejará de lado su guardia alta y le dará su confianza a una bella persona.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter influirá sobre el entorno que le rodea y logrará negocios nuevos.

Amor: su encanto se percibirá irresistible y la persona que menos imagina se acercará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ciertas señales indicarán que llegan beneficios fuera de todo cálculo.

Amor: una sorpresiva invitación le alterará los nervios, pero logrará mantenerse en calma.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de logros le ayudará a elaborar proyectos más audaces.

Amor: un conflicto finalmente se resolverá en la pareja por la sólida afinidad amorosa.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con oportunos cambios y personas idóneas, todo mejorará.

Amor: la serenidad de su pareja logrará calmar sus ansias y le mejorará el carácter.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: superará un riesgo de pérdidas tomando una decisión inteligente.

Amor: los lazos de la pareja se consolidarán y se abre una etapa de compromiso.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente le mostrará proyectos nuevos que cambian todo.

Amor: tomará una iniciativa audaz para lo habitual de la pareja y se verá irresistible.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: trabajará sin impulsividad, calculando los riesgos y alcanzará las metas.

Amor: una actitud generosa de su pareja conmoverá hasta su emoción más profunda.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un trabajo bien planeado no resultará como lo espera, pero hallará la falla.

Amor: no será buena idea mezclar la relación y los negocios, pero hallará un equilibrio.

Si usted cumple años hoy es una persona algo distante y confusa con las personas extrovertidas, pero se adapta.