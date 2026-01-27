Vida
Horóscopo de hoy martes 27 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: transformará una falla en oportunidad para generar un proyecto nuevo.
Amor: en la pareja surgirán planteos o reclamos que le alterarán los nervios.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: cambios en áreas laboral o técnica no le agradarán, pero habrá algo positivo.
Amor: en lo sentimental, sentirá que su encanto es observado por alguien especial.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: las buenas prácticas serán la clave para acceder a la industria más nueva.
Amor: una actitud inusual causará molestias en la pareja, pero insistirá en mejorar.
Cáncer (22 junio a 23 julio)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para alcanzar aquellas metas que parecen inalcanzables.
Amor: si aleja a los entrometidos de siempre, su iniciativa creará una cálida intimidad.
Leo (24 julio a 23 agosto)
Trabajo y negocios: llegarán beneficios que le permitirán invertir en la necesaria innovación.
Amor: un admirador secreto se revelará y será grato saber quién es esa persona.
Virgo (24 agosto a 23 septiembre)
Trabajo y negocios: insistirá en marcar errores y eso hará que el entorno se resista.
Amor: al ver las cosas tal como son en la pareja, ayudará a poner todo en su lugar.
Libra (24 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: recibirá observaciones de gente influyente, pero su argumento convencerá.
Amor: las discusiones en la pareja derivarán en una dulce reconciliación.
Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)
Trabajo y negocios: los negocios con familiares serán un desafío poco recomendable.
Amor: su irresistible encanto atraerá a la persona menos imaginada de su entorno.
Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: se destacará por producir logros que otros no pueden alcanzar.
Amor: dejará atrás a alguien arrogante porque se acerca la persona que más desea.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: una sociedad creada con colegas logrará concretar un buen negocio.
Amor: una sugerencia de su pareja no le gustará, pero aliviará la tensión y permitirá dialogar.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: momento propicio para aprobar exámenes o entrevistas laborales.
Amor: un conflicto en la pareja llegará a su fin y se encenderá la calidez que había menguado.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: se acumularán asuntos pendientes, pero los resolverá con eficacia.
Amor: surgirá una discordia inesperada en la pareja, pero disipará todas las dudas.
Si cumple años hoy es una persona con espíritu sensible, que embellece y armoniza el lugar en que vive y trabaja.