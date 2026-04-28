Horóscopo de hoy martes 28 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una serie de trabas será el desafío que superará a fuerza de carácter y talento.

Amor: el clima de armonía será alterado por una confusión que pronto se aclarará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y el entorno responderá con mayor cooperación.

Amor: alguien le dejará de lado, pero se avecina una increíble sorpresa por nueva relación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará una interesante propuesta, pero cierta condición será opaca.

Amor: los entrometidos de siempre querrán alterar la paz de la pareja, pero no podrán.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus argumentos para un proyecto serán los mejores y el entorno lo destacará.

Amor: alguien quedará impactado por su encanto y buscará una excusa para acercarse.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los compromisos se sumarán, pero con tenacidad cumplirá con todo y a tiempo.

Amor: sus pequeñas atenciones atraerán a alguien especial y la distancia se disolverá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: comprobará que, si deja de lado la obstinación, las cosas se estabilizan.

Amor: su pareja no podrá responder a sus pedidos; tendrá que ver las cosas tal como son.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: descubrirá errores que pasaron inadvertidos y eso le generará elogios.

Amor: su tendencia romántica atraerá a la persona soñada y una relación comenzará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: revisará cierta información y el negocio o proyecto crecerá.

Amor: no se trata de aguantar en la pareja, sino de actuar con sinceridad y todo mejorará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: le pedirán ayuda, pero no le gusta la gente dudosa que lo solicita.

Amor: un evento feliz reforzará la relación y apartará a personas que causan confusión.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los problemas se resolverán cuando asuma un fuerte control.

Amor: las habladurías podrían dañar los valores que sostienen la relación, pero las vencerán.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirá un viaje de negocios que dejará excelente posibilidad para crecer.

Amor: necesitará que las palabras sobren, los gestos sean sutiles y habrá dulces vivencias.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: enfrentará una situación delicada con entereza y las trabas se superarán.

Amor: las preocupaciones volarán en la pareja y disfrutará de un presente agradable.

Si usted cumple años hoy es una persona exitosa en la profesión que elija. El trabajo es algo serio en su vida.