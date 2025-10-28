Horóscopo de hoy martes 28 de octubre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: situación propicia para obtener dinero extra. Negocios e ideas nuevas fluirán.

Amor: la sinceridad en la pareja podría iniciar discusiones que no llevarán a nada.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: recuperará viejos proyectos porque las condiciones comienzan a mejorar.

Amor: un viaje aumentará la afinidad en la pareja y resolverá temas pendientes.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la creación de proyectos será su meta principal y se destacará por original.

Amor: alguna actitud de su pareja reflotará un conflicto que cree haber superado.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: creerá que no tiene tiempo pero habrá oportunidades que generarán el éxito.

Amor: un sorpresivo encuentro se convertirá en cita romántica y relación duradera.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un proyecto nuevo y rentable surgirá de un gran trabajo en equipo. Meta cumplida.

Amor: hará bien en dejar de hablar por un momento y escuchar más al otro en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: hallará los colegas ideales para crear buenos proyectos y aprender de ellos.

Amor: una relación nueva se avecina y se manifestará cuando menos lo espere.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente en la que confía cometerá errores y estará alerta para ayudar.

Amor: hará bien en separar los negocios de la relación o surgirá inesperado roce.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un familiar querrá influir en nuevos proyectos, pero lo impedirá.

Amor: su irresistible encanto atraerá a gente de su entorno y a una en especial.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se concretará un proyecto por el que ha trabajado tenazmente.

Amor: recuperará momentos felices de la relación que están en el olvido y todo renace.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: en esta oportunidad, la opinión de gente del entorno ya no importará.

Amor: se arriesgará a retomar un diálogo con una ex pareja por heridas que no sanan.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con gran habilidad, resolverá temas pendientes para alcanzar el éxito.

Amor: su encanto atraerá a gente de su entorno y habrá alguien que se acercará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: favorable prestar atención con papeles o documentos o surgirá algún riesgo.

Amor: su sensibilidad se convertirá en el secreto de su encanto; un romance se avecina.

Si usted cumple años hoy es una persona muy emprendedora. Puede avanzar sin el aliento de los demás.