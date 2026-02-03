Horóscopo de hoy martes 3 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá una serie de errores que complican su proyecto y lo hará con éxito.

Amor: en una primera cita accidentada, observará un rasgo que no le agradará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien dirá que su cautela es excesiva, pero una circunstancia le dará la razón.

Amor: una confusión generará malentendidos que logrará aclarar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: no será buena idea emitir juicios ni criticar impulsivamente a los demás.

Amor: un gesto sutil en la pareja despertará sentimientos que creía perdidos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará medidas para que su entorno laboral esté limpio y ordenado; recibirá ayuda.

Amor: un encuentro fortuito hará que su encanto derribe excusas y barreras.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un entorno con poco compromiso traerá problemas, pero hará cambios a tiempo.

Amor: momento de armonía en la pareja; compartirán regalos y una grata sorpresa.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien querrá aprovechar el éxito de su proyecto, pero no lo permitirá.

Amor: se multiplicarán los buenos momentos y los hábitos positivos en la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: personas influyentes le felicitarán por detectar fallas que otros ignoran.

Amor: vivirá momentos agradables con cálida intimidad en la pareja.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán tensiones por una directiva mal comprendida.

Amor: un encuentro casual le permitirá conocer a alguien atractivo; nacerá el interés.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: demostrará su capacidad cuando le pidan ayuda con insistencia.

Amor: no conviene simular falta de interés; alguien espera su atención.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una propuesta le obligará a revisar con cuidado ciertas condiciones.

Amor: vivirá momentos íntimos y se abrirá un nuevo comienzo en la relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá buenos argumentos para convencer a quienes se resisten a innovar.

Amor: recibirán críticas por su carácter impredecible, pero sabrá cómo responder.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su sensibilidad será clave para convertir un negocio en éxito.

Amor: compartirá sus sentimientos y alguien se sentirá atraído; surgirá un romance.

Si usted cumple años hoy es una persona desconfiada ante el afecto exagerado, pero al final le resulta un halago.