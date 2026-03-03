Vida
Horóscopo de hoy martes 3 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un material no llegará y complicará el plan; cambiarlo no será la mejor opción.
Amor: los pequeños detalles no bastarán; también deberá tomar la iniciativa.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: personas influyentes evaluarán su proyecto y el resultado le dará satisfacción.
Amor: un gesto de quien le gusta será claro, pero conviene no precipitarse.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: su temperamento será clave para impulsar un nuevo proyecto.
Amor: pasar por alto un detalle importante para su pareja será un tropiezo, pero sabrá repararlo.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: trabajará con buen ánimo y eso favorecerá resultados positivos.
Amor: la persona que le atrae se acercará con una excusa encantadora; posible romance.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que otros no se atreven a asumir y todo mejorará.
Amor: una sorpresa deslumbrará a su pareja y cambiará el clima enrarecido.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: alguien del entorno retaceará cooperación cuando más la necesita.
Amor: en una reunión estará esa persona que desea conocer y le resultará irresistible.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: comprobará que una oferta muy promocionada no será útil.
Amor: si exagera las discusiones, la relación podría perder armonía.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una crítica aparentemente constructiva ocultará mala intención.
Amor: su pareja insistirá en que cambie de opinión sobre un tema ya acordado.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su liderazgo motivará al entorno.
Amor: alguien le propondrá una cita a ciegas, pero no despertará su interés.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: podrían surgir altibajos, aunque los negocios se mantendrán firmes.
Amor: una cita romántica con quien menos imagina será inolvidable.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la buena fortuna ayudará a resolver asuntos pendientes.
Amor: los conflictos en la pareja se resolverán con diálogo sincero.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una negociación complicada concluirá con éxito y todo comenzará a ordenarse.
Amor: el acercamiento de una persona atractiva despertará grandes expectativas.
Si usted cumple años hoy es una persona romántica y posesiva en el amor, y muy original en todo. No se deja atrapar por las moda.