Horóscopo de hoy martes 4 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto nuevo se convertirá en un reto para su creatividad y lo completará con éxito.

Amor: las discusiones se disiparán y la mejoría dará paso a un agradable encuentro íntimo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su intuición estará agudizada, resolverá problemas y alcanzará el éxito.

Amor: no será buena idea ser inflexible en la pareja; con menos obstinación, la relación mejorará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los buenos resultados aparecerán y gente influyente lo destacará.

Amor: sus respuestas graciosas o audaces serán bien recibidas en una nueva relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: será un momento propicio para negociar nuevos proyectos y alcanzar metas ambiciosas.

Amor: un rasgo inesperado de su pareja se mostrará y ello le llenará de entusiasmo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: necesitará esforzarse para obtener buenos resultados, pero la cooperación llegará.

Amor: el aumento de la calidez disipará la indiferencia y el encanto de la relación crecerá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los buenos resultados que consiga serán destacados por el entorno.

Amor: deseará que se concrete un encuentro, pero este se verá opacado por una expareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su facilidad para la persuasión será crucial para un nuevo trabajo.

Amor: las dudas desaparecerán y, en un romance que se inicia, serán el impulso para crecer.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas realizadas en el pasado comenzarán a mostrar buenos frutos.

Amor: los roces y las discusiones no impedirán que alguien ceda para hacer las paces.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá la claridad suficiente para hacer crecer sus beneficios.

Amor: en un encuentro compartirá vivencias nunca antes experimentadas en una relación.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se avecina una etapa floreciente, ideal para cancelar deudas y reducir gastos.

Amor: la expresión de los sentimientos y la calidez mutua abrirán el camino a dulces momentos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se abrirá una ventana de oportunidad que no deberá dejar pasar; será exitosa.

Amor: alguien audaz y de carácter extrovertido alimentará su curiosidad y se acercará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: superará una situación difícil y dará por iniciada una etapa plena de logros.

Amor: la calidez compartida hará que florezcan el encanto y la armonía en la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona: ejecutiva e inteligente. Determina con celeridad los pros y los contras.