Vida
Horóscopo de hoy martes 4 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto nuevo se convertirá en un reto para su creatividad y lo completará con éxito.
Amor: las discusiones se disiparán y la mejoría dará paso a un agradable encuentro íntimo.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su intuición estará agudizada, resolverá problemas y alcanzará el éxito.
Amor: no será buena idea ser inflexible en la pareja; con menos obstinación, la relación mejorará.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: los buenos resultados aparecerán y gente influyente lo destacará.
Amor: sus respuestas graciosas o audaces serán bien recibidas en una nueva relación.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: será un momento propicio para negociar nuevos proyectos y alcanzar metas ambiciosas.
Amor: un rasgo inesperado de su pareja se mostrará y ello le llenará de entusiasmo.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: necesitará esforzarse para obtener buenos resultados, pero la cooperación llegará.
Amor: el aumento de la calidez disipará la indiferencia y el encanto de la relación crecerá.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los buenos resultados que consiga serán destacados por el entorno.
Amor: deseará que se concrete un encuentro, pero este se verá opacado por una expareja.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su facilidad para la persuasión será crucial para un nuevo trabajo.
Amor: las dudas desaparecerán y, en un romance que se inicia, serán el impulso para crecer.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: las tareas realizadas en el pasado comenzarán a mostrar buenos frutos.
Amor: los roces y las discusiones no impedirán que alguien ceda para hacer las paces.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá la claridad suficiente para hacer crecer sus beneficios.
Amor: en un encuentro compartirá vivencias nunca antes experimentadas en una relación.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se avecina una etapa floreciente, ideal para cancelar deudas y reducir gastos.
Amor: la expresión de los sentimientos y la calidez mutua abrirán el camino a dulces momentos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se abrirá una ventana de oportunidad que no deberá dejar pasar; será exitosa.
Amor: alguien audaz y de carácter extrovertido alimentará su curiosidad y se acercará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: superará una situación difícil y dará por iniciada una etapa plena de logros.
Amor: la calidez compartida hará que florezcan el encanto y la armonía en la pareja.
Si usted cumple años hoy es una persona: ejecutiva e inteligente. Determina con celeridad los pros y los contras.