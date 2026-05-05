Horóscopo de hoy martes 5 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán cambios que aplicará con prudencia o el entorno no lo aceptará.

Amor: con entendimiento mutuo y pequeñas atenciones, crecerá la calidez en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se dejará guiar por la intuición y hallará el plan para resolver asuntos difíciles.

Amor: una actitud tolerante provocará que una reconciliación surja con naturalidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un colega aumentará su influencia y mostrará un nuevo proyecto.

Amor: compartirá sus temores; la vida íntima mejora en la pareja y genera un nuevo comienzo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los beneficios prometidos se cumplirán y nuevos planes serán posibles.

Amor: un evento será la oportunidad en la que surgirá una fuerte atracción por cierta persona.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: problemas imprevistos se sumarán, pero tendrá la habilidad para resolverlos.

Amor: si toma la iniciativa, destrabará un conflicto que impide la armonía en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un negocio crecerá y dará la posibilidad de repartir algún beneficio.

Amor: el contacto con gente agradable generará expectativas para conocer a alguien nuevo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una reunión con colegas será la clave para alcanzar los objetivos.

Amor: tendrá el corazón bien dispuesto para generar dulces vivencias en la intimidad.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su prestigio será reconocido por su habilidad para negociar.

Amor: generará un vínculo con la persona que desea conocer y un romance se concretará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán altibajos, pero en lo económico todo estará controlado.

Amor: un entredicho familiar causará confusión en la pareja, pero logrará la paz.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirá una tarea que requerirá su capacidad de concentración.

Amor: llega ese momento del inicio del romance en el que cada persona abre el alma.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se producirá una traba imprevista que podría afectar su proyecto.

Amor: se debate entre confiar o no un secreto a su pareja, aunque de algún modo ya lo sabrá.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: gente nueva le dará nuevas perspectivas al trabajo y las cosas mejorarán.

Amor: un encuentro pondrá a prueba su encanto; se divertirá y estará irresistible.

Si usted cumple años hoy es una persona generosa y muy laboriosa para planear metas y objetivos ambiciosos.