Horóscopo de hoy martes 7 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: pondrá en marcha acciones audaces que protegen sus logros y evitan riesgos.

Amor: un clima de desconfianza provocará roces y asperezas; el diálogo será necesario.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una actividad relacionada con la producción de proyectos estará beneficiada.

Amor: un gran logro será expresar con claridad sus sentimientos y la atracción crecerá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: en escenarios cambiantes, sorprenderá a los demás por su capacidad.

Amor: actitudes rígidas no ayudarán y atraerán el error y la confusión; habrá que dialogar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: muchas propuestas, pero pocas con buen pronóstico; volverá a lo suyo para ganar.

Amor: en la pareja habrá reproches porque una promesa ya no se cumplirá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegará gente que le causa desconfianza y querrá resguardar su proyecto.

Amor: una relación nueva será todo lo que espera y más, pero algo le causará extrañeza.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: favorable para resolver litigios o cuestiones legales de cierta antigüedad.

Amor: surgirán fricciones por personas que siembran confusión, pero las alejará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su mejorada imagen personal será importante al hablar de negocios.

Amor: aunque surjan diferencias en la pareja, tomará iniciativas para un grato encuentro.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aplicará estrategias exitosas y su habilidad comenzará a beneficiarle.

Amor: las vueltas y rodeos que da una persona le inquietarán, pero será solo timidez.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se avecinan beneficios económicos y mejores propuestas.

Amor: vivirá una comunión íntima en la pareja que permite soñar con lo más deseado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que no le sorprenderán. Estará preparado.

Amor: las sensaciones que provoca su encanto no serán pasadas por alto en el entorno.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: dirigirá un buen proyecto, por lo que generará cooperación para los cambios.

Amor: iniciará lo que cree es el romance más esperado luego de algunos desencantos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará para quedarse y los beneficios fluirán a sus manos.

Amor: por casualidad, hallará un motivo para preocuparse y no debiera dejarlo pasar.

Si usted cumple años hoy es una persona franca y leal cuando está en pareja, siempre que respeten su libertad.