Horóscopo de hoy martes 7 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: postergará una decisión y pronto sabrá que fue buena idea; algo nuevo surgirá.

Amor: momento para planear el encuentro ansiado con esa persona tan atractiva.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: gente entrometida querrá hacer planes sin consultarle, pero actuará rápido.

Amor: su temor al compromiso hará que tenga actitudes confusas, pero le convencerán.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Trabajo y negocios: surgirán habilidades que cree no poseer y las cosas comenzarán a mejorar.

Amor: una actitud indiferente en la pareja no generará nada bueno; riesgo de ruptura.

Cáncer (21 de junio al 20 de julio)

Trabajo y negocios: cuestiones domésticas podrían afectar un proyecto; momento para revisar.

Amor: alguien con fuerte encanto generará entusiasmo y le preparará para una relación.

Leo (21 de julio al 20 de agosto)

Trabajo y negocios: propicio ignorar críticas y rumores que influyen en el trabajo y concentrarse.

Amor: se comportará con gran encanto y cierta persona se lo retribuirá con fuerte calidez.

Virgo (21 de agosto al 20 de septiembre)

Trabajo y negocios: tomará una decisión en soledad y nadie se lo reprochará. Todo cambia.

Amor: dedicará más tiempo a la pareja y un nuevo mundo surgirá para disfrutar.

Libra (21 de septiembre al 20 de octubre)

Trabajo y negocios: su proyecto marchará con dificultades, pero gente influyente ayudará.

Amor: su carácter enamoradizo se despertará y le preparará para un dulce encuentro.

Escorpio (21 de octubre al 20 de noviembre)

Trabajo y negocios: el proyecto parecerá complicado, pero su intuición le guiará al éxito.

Amor: podría comenzar un romance con una persona que posee gran simpatía.

Sagitario (21 de noviembre al 20 de diciembre)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que hará bien en no dejar pasar.

Amor: se avecina un momento de críticas y replanteos que harán surgir lo positivo.

Capricornio (21 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: un colega ayudará a resolver problemas y creará otra dinámica.

Amor: una cita divertida avivará la calidez de la pareja y los desacuerdos se olvidarán.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: será exigente para obtener resultados positivos y se lo agradecerán.

Amor: alguien resultará ser su alma gemela y descubrirá que reúne mucho de lo que ama.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: recibirá críticas que no ayudan. Será hora de revisar y hacer cambios.

Amor: alguien se acercará impactado por su encanto y le hablará de romance.

Si usted cumple años hoy, es una persona dichosa cuando convierte un lugar oscuro en un ambiente ordenado.