Horóscopo de hoy martes 9 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: su esfuerzo será reconocido y hallará gran aceptación; el éxito le aguarda.

Amor: habrá reproches sobre que ama recibir atención pero no busca retribuirla.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: una reunión promete ser aburrida pero tendrá grandes novedades.

Amor: algún prejuicio quedará en evidencia en la pareja y es algo para trabajar.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: un colega llegará con una propuesta interesante que deberá considerar.

Amor: momentos propicios para iniciar un romance o arribar a la reconciliación.

CÁNCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: su entorno cooperará para superar alguna pérdida de origen comercial.

Amor: se preocupará demasiado por darle atención a las habladurías; mejor, dialogar.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: querrá ayudar a los menos preparados y las cosas volverán a su cauce.

Amor: una actitud de indiferencia en la pareja le sorprenderá pero hará que reflexione.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: se abocará a una tarea que otros abandonan por difícil de concretar.

Amor: alcanzará momentos de dulce intimidad en un romance o en la pareja renovada.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: un evento despertará su interés por una tecnología con gran futuro.

Amor: mediará en discusiones sin perder el equilibrio y le prodigarán mucho afecto.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: su fuerte carácter obrará de estímulo para la gente incorregible.

Amor: su presencia alejará a los entrometidos de siempre y le mostrará irresistible.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: se meterá en proyectos de otros y los convertirá en éxito.

Amor: una cita que promete ser romántica predispone a abrir el corazón y a escuchar.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: las personas que traban sus proyectos se correrán y todo fluirá.

Amor: su timidez se convertirá en un factor de seducción en un amable encuentro.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: su capacidad para destacarse mejorará el alcance de un proyecto.

Amor: iniciará una relación con alguien inesperado y comenzará a enamorarse.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: desgastará su energía por insistir con asuntos que otros han dejado de lado.

Amor: dejará fluir su alma sensible y llamará la atención de alguien especial.

Si cumple años hoy es una persona: rápidamente atraída por las novedades. Le extrae la diversión y la verdad.