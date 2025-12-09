vida
Horóscopo de hoy martes 9 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: su esfuerzo será reconocido y hallará gran aceptación; el éxito le aguarda.
Amor: habrá reproches sobre que ama recibir atención pero no busca retribuirla.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: una reunión promete ser aburrida pero tendrá grandes novedades.
Amor: algún prejuicio quedará en evidencia en la pareja y es algo para trabajar.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: un colega llegará con una propuesta interesante que deberá considerar.
Amor: momentos propicios para iniciar un romance o arribar a la reconciliación.
CÁNCER (22 junio a 23 julio)
Trabajo y negocios: su entorno cooperará para superar alguna pérdida de origen comercial.
Amor: se preocupará demasiado por darle atención a las habladurías; mejor, dialogar.
LEO (24 julio a 23 agosto)
Trabajo y negocios: querrá ayudar a los menos preparados y las cosas volverán a su cauce.
Amor: una actitud de indiferencia en la pareja le sorprenderá pero hará que reflexione.
VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)
Trabajo y negocios: se abocará a una tarea que otros abandonan por difícil de concretar.
Amor: alcanzará momentos de dulce intimidad en un romance o en la pareja renovada.
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: un evento despertará su interés por una tecnología con gran futuro.
Amor: mediará en discusiones sin perder el equilibrio y le prodigarán mucho afecto.
ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)
Trabajo y negocios: su fuerte carácter obrará de estímulo para la gente incorregible.
Amor: su presencia alejará a los entrometidos de siempre y le mostrará irresistible.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: se meterá en proyectos de otros y los convertirá en éxito.
Amor: una cita que promete ser romántica predispone a abrir el corazón y a escuchar.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: las personas que traban sus proyectos se correrán y todo fluirá.
Amor: su timidez se convertirá en un factor de seducción en un amable encuentro.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: su capacidad para destacarse mejorará el alcance de un proyecto.
Amor: iniciará una relación con alguien inesperado y comenzará a enamorarse.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: desgastará su energía por insistir con asuntos que otros han dejado de lado.
Amor: dejará fluir su alma sensible y llamará la atención de alguien especial.
Si cumple años hoy es una persona: rápidamente atraída por las novedades. Le extrae la diversión y la verdad.