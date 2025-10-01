vida
Horóscopo de hoy miércoles 1 de octubre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: resolverá errores que darán mayor precisión al proyecto y será un éxito.
Amor: una situación confusa traerá un mal recuerdo, pero la confianza no se perderá.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: querrá que los demás trabajen a su ritmo, pero podría equivocarse si lo exige.
Amor: momento propicio para compartir vivencias conmovedoras en la pareja.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: estará susceptible con ciertos temas, por lo que meditará bien antes de actuar.
Amor: su irresistible encanto llamará la atención y alguien quedará cautivado.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: propicio decidirse para actuar en compras y ventas; habrá beneficios.
Amor: si se deja guiar por la intuición, evitará problemas y nadie podrá reprocharle nada.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: su capacidad de adaptación será desafiada por cambios a último momento.
Amor: alguna idea fija le llevará a un callejón sin salida, pero un encuentro cambiará todo.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: soportará críticas de gente poco idónea, pero responderá con carácter.
Amor: al caer algún prejuicio, sentirá que el enamoramiento está más firme que nunca.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: momento para ocuparse de cobranzas atrasadas y proyectos inconclusos.
Amor: no habrá más lugar para las dudas y la confianza en la pareja se recuperará.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: tendrá satisfacción porque su talento será bien evaluado por colegas.
Amor: le sorprenderá cierta nostalgia por una ex pareja; conviene bajar a tierra.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: descubrirá que hay personas que apoyan el nuevo proyecto.
Amor: su carácter atraerá a una bella persona que parece distante, pero no lo está.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: evaluará las cosas y, con los cálculos correctos, el beneficio llegará.
Amor: una salida divertida en pareja disipará la melancolía y todo florecerá.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: sus respuestas audaces pero acertadas generarán la aprobación de colegas.
Amor: logrará construir la relación íntima que más desea junto a su pareja y será feliz.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: vencerá con argumentos a colegas que le han criticado; éxito resonante.
Amor: le tentará aislarse, pero alguien le convencerá de salir y conocer gente interesante.
Si usted cumple años hoy es una persona confiada y feliz cuando el mundo refleja justicia y bienestar para todos.