Horóscopo de hoy miércoles 1 de octubre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: resolverá errores que darán mayor precisión al proyecto y será un éxito.

Amor: una situación confusa traerá un mal recuerdo, pero la confianza no se perderá.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: querrá que los demás trabajen a su ritmo, pero podría equivocarse si lo exige.

Amor: momento propicio para compartir vivencias conmovedoras en la pareja.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: estará susceptible con ciertos temas, por lo que meditará bien antes de actuar.

Amor: su irresistible encanto llamará la atención y alguien quedará cautivado.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: propicio decidirse para actuar en compras y ventas; habrá beneficios.

Amor: si se deja guiar por la intuición, evitará problemas y nadie podrá reprocharle nada.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: su capacidad de adaptación será desafiada por cambios a último momento.

Amor: alguna idea fija le llevará a un callejón sin salida, pero un encuentro cambiará todo.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: soportará críticas de gente poco idónea, pero responderá con carácter.

Amor: al caer algún prejuicio, sentirá que el enamoramiento está más firme que nunca.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: momento para ocuparse de cobranzas atrasadas y proyectos inconclusos.

Amor: no habrá más lugar para las dudas y la confianza en la pareja se recuperará.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: tendrá satisfacción porque su talento será bien evaluado por colegas.

Amor: le sorprenderá cierta nostalgia por una ex pareja; conviene bajar a tierra.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: descubrirá que hay personas que apoyan el nuevo proyecto.

Amor: su carácter atraerá a una bella persona que parece distante, pero no lo está.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: evaluará las cosas y, con los cálculos correctos, el beneficio llegará.

Amor: una salida divertida en pareja disipará la melancolía y todo florecerá.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: sus respuestas audaces pero acertadas generarán la aprobación de colegas.

Amor: logrará construir la relación íntima que más desea junto a su pareja y será feliz.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: vencerá con argumentos a colegas que le han criticado; éxito resonante.

Amor: le tentará aislarse, pero alguien le convencerá de salir y conocer gente interesante.

Si usted cumple años hoy es una persona confiada y feliz cuando el mundo refleja justicia y bienestar para todos.