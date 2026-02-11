Vida
Horóscopo de hoy miércoles 11 de febrero de 2026
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: demoras y trabas pondrán en riesgo sus proyectos, pero sabrá revertir la situación.
Amor: no dudará en expresar lo que siente a alguien que le desvela.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su paciencia contribuirá a calmar ánimos y detener disputas innecesarias.
Amor: vibrará emocionalmente ante la cercanía de alguien afectuoso.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: lograr avances si resuelve una tarea a la vez; el éxito será notable.
Amor: aunque la ansiedad le acompañe, la cita resultará agradable.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos complejos y será valorado por personas influyentes.
Amor: una actitud de su pareja romperá sus defensas y se enamorará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: los beneficios aumentarán, pero deberá controlar los gastos.
Amor: una confusión afectará la confianza y provocará roces en la pareja.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: si no obtiene los resultados esperados, será hora de asumir riesgos.
Amor: las nuevas relaciones estarán favorecidas; disfrutará momentos gratos.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: alcanzará metas difíciles gracias a su meticulosa atención al detalle.
Amor: se alejará de entrometidos y vivirá un romance inolvidable.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: aunque el negocio tenga potencial, tardará en despegar.
Amor: no conviene reprimir sentimientos; su encanto se expresará con serenidad.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que afectarán proyectos en marcha.
Amor: cesarán las discusiones y la intimidad recuperará su encanto.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: resolverá situaciones delicadas y elevará la calidad de sus proyectos.
Amor: su énfasis en el orden podría incomodar a su pareja; preste atención.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: recibirá respuestas positivas ante un cambio o búsqueda laboral.
Amor: ciertas actitudes displicentes generarán tensiones; su pareja lo manifestará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: no será el momento de pedir consejos; su plan funcionará bien.
Amor: al resolver un conflicto con acierto, surgirán momentos felices.
Si usted cumple años hoy es una persona fogosa y algo posesiva en la pareja, pero tiende a ocultar sus sentimientos.