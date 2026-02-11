Horóscopo de hoy miércoles 11 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: demoras y trabas pondrán en riesgo sus proyectos, pero sabrá revertir la situación.

Amor: no dudará en expresar lo que siente a alguien que le desvela.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su paciencia contribuirá a calmar ánimos y detener disputas innecesarias.

Amor: vibrará emocionalmente ante la cercanía de alguien afectuoso.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: lograr avances si resuelve una tarea a la vez; el éxito será notable.

Amor: aunque la ansiedad le acompañe, la cita resultará agradable.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos complejos y será valorado por personas influyentes.

Amor: una actitud de su pareja romperá sus defensas y se enamorará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los beneficios aumentarán, pero deberá controlar los gastos.

Amor: una confusión afectará la confianza y provocará roces en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: si no obtiene los resultados esperados, será hora de asumir riesgos.

Amor: las nuevas relaciones estarán favorecidas; disfrutará momentos gratos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: alcanzará metas difíciles gracias a su meticulosa atención al detalle.

Amor: se alejará de entrometidos y vivirá un romance inolvidable.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aunque el negocio tenga potencial, tardará en despegar.

Amor: no conviene reprimir sentimientos; su encanto se expresará con serenidad.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas que afectarán proyectos en marcha.

Amor: cesarán las discusiones y la intimidad recuperará su encanto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá situaciones delicadas y elevará la calidad de sus proyectos.

Amor: su énfasis en el orden podría incomodar a su pareja; preste atención.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: recibirá respuestas positivas ante un cambio o búsqueda laboral.

Amor: ciertas actitudes displicentes generarán tensiones; su pareja lo manifestará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no será el momento de pedir consejos; su plan funcionará bien.

Amor: al resolver un conflicto con acierto, surgirán momentos felices.

Si usted cumple años hoy es una persona fogosa y algo posesiva en la pareja, pero tiende a ocultar sus sentimientos.