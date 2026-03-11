Horóscopo de hoy miércoles 11 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: gente con solvencia económica le acercará una propuesta atractiva y difícil de rechazar.

Amor: con serenidad, cierta tensión en la pareja derivará en armonía.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aunque surjan complicaciones, planificará cada instancia y las resolverá.

Amor: le atraerá alguien que parece distante, pero se animará a vencer barreras.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegarán frutos de una inversión poco considerada y aumentará el ahorro.

Amor: las peleas podrían volverse un hábito y traer problemas. Urge dialogar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para reformular un proyecto; el beneficio solicitado llegará.

Amor: parecerá que todo ha terminado, pero los sentimientos dirán otra cosa; nuevo comienzo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para acelerar asuntos pendientes y un negocio comenzará a crecer.

Amor: su encanto impactará en una persona especial y el romance iniciará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un préstamo no llegará, pero hallará otra opción.

Amor: su pareja mostrará virtudes que usted no advertía y la relación mejorará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llega una oportunidad que puede aprovecharse bien o mal; atención.

Amor: alejará una influencia negativa y disfrutará de la intimidad.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán altercados por negocios o proyectos en competencia.

Amor: habrá armonía y comprensión; no surgirán reproches.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el éxito llegará con esfuerzo ante escenarios cambiantes.

Amor: actitudes intolerantes serán criticadas y le obligarán a reflexionar; las superará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto estancado será clave para la prosperidad futura.

Amor: momento propicio para resolver conflictos y hacer las paces.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: conviene poner en pausa un trabajo complicado y tomar otra iniciativa.

Amor: surgirá tensión en la pareja y cierto desencanto, pero al dialogar crecerá la comprensión.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la relación con gente influyente estará al borde de una crisis, pero la evitará.

Amor: su encanto facilitará un romance inesperado y pleno de calidez.

Si usted cumple años hoy es una persona franca, pero pesimista. Le buscan por sus consejos sentimentales.