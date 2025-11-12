vida
Horóscopo de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su empuje optimista ayudará a encontrar caminos nuevos para alcanzar el éxito.
Amor: una pequeña atención aumentará el encanto que agrada a cierta persona.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: la actitud de un colega representará un desafío que le hará reflexionar.
Amor: una actividad en común afianzará la intimidad y permitirá hacer planes.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una situación será complicada, pero un plan inteligente la resolverá con éxito.
Amor: distinguirá a la persona que desea conocer entre otras y no querrá separarse más.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: la propuesta de un colega trabará su esfuerzo, pero hallará algo positivo.
Amor: no será buena idea mostrarse siempre dispuesto a lo que los demás quieren.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: ciertas noticias marcarán el inicio de una etapa de beneficios y mayor prosperidad.
Amor: hallará cómo mejorar la intimidad y serán momentos difíciles de olvidar.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su capacidad para la estabilidad salvará un proyecto que está estancado.
Amor: con las cosas claras se revelará aquello que en la pareja está guardado.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: participará con gente nueva e iniciará una actividad que crea beneficios.
Amor: alguien encantador elegirá quedarse a su lado y surgirá una hermosa relación.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: poseerá datos vitales para mejorar los proyectos y será muy solicitado.
Amor: su encanto hará que no pase inadvertido a cierta persona que se acercará.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: comprobará que ciertos negocios no tienen la audacia suficiente.
Amor: momentos de discordia por la rutina. Conviene pasar a la acción y hacer las paces.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: etapa favorable para hacer cumplir los planes postergados.
Amor: en un encuentro formal le expresarán admiración y un amor surgirá incontenible.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la respuesta esperada llegará y le ayudará a retomar planes suspendidos.
Amor: le pedirán mayor compromiso y tendrá una conmoción, pero verá que todo va bien.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará previsiones en los negocios porque hay riesgo de revés económico.
Amor: sentirá poderosa atracción por alguien que se cruza en su camino día tras día.
Si usted cumple años hoy es una persona meticulosa y provista de buen razonamiento. Brilla en las reuniones.