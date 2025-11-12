Horóscopo de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su empuje optimista ayudará a encontrar caminos nuevos para alcanzar el éxito.

Amor: una pequeña atención aumentará el encanto que agrada a cierta persona.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la actitud de un colega representará un desafío que le hará reflexionar.

Amor: una actividad en común afianzará la intimidad y permitirá hacer planes.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una situación será complicada, pero un plan inteligente la resolverá con éxito.

Amor: distinguirá a la persona que desea conocer entre otras y no querrá separarse más.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la propuesta de un colega trabará su esfuerzo, pero hallará algo positivo.

Amor: no será buena idea mostrarse siempre dispuesto a lo que los demás quieren.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ciertas noticias marcarán el inicio de una etapa de beneficios y mayor prosperidad.

Amor: hallará cómo mejorar la intimidad y serán momentos difíciles de olvidar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para la estabilidad salvará un proyecto que está estancado.

Amor: con las cosas claras se revelará aquello que en la pareja está guardado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: participará con gente nueva e iniciará una actividad que crea beneficios.

Amor: alguien encantador elegirá quedarse a su lado y surgirá una hermosa relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: poseerá datos vitales para mejorar los proyectos y será muy solicitado.

Amor: su encanto hará que no pase inadvertido a cierta persona que se acercará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: comprobará que ciertos negocios no tienen la audacia suficiente.

Amor: momentos de discordia por la rutina. Conviene pasar a la acción y hacer las paces.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: etapa favorable para hacer cumplir los planes postergados.

Amor: en un encuentro formal le expresarán admiración y un amor surgirá incontenible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la respuesta esperada llegará y le ayudará a retomar planes suspendidos.

Amor: le pedirán mayor compromiso y tendrá una conmoción, pero verá que todo va bien.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará previsiones en los negocios porque hay riesgo de revés económico.

Amor: sentirá poderosa atracción por alguien que se cruza en su camino día tras día.

Si usted cumple años hoy es una persona meticulosa y provista de buen razonamiento. Brilla en las reuniones.