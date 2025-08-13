vida
Horóscopo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: surgirán indicios de prosperidad en el desarrollo de un proyecto bien elaborado.
Amor: una relación del pasado persistirá aún cuando quiera alejarse y olvidar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para quitar los obstáculos en el camino al éxito. Llega beneficio.
Amor: hará bien en dejar de lado las ideas negativas y disfrutar de la relación.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: surgirá cambio sobre la marcha que complicará la tarea, pero lo resolverá.
Amor: recibirá propuesta romántica a partir del derroche de simpatía en el entorno.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: retomará un proyecto porque ha descubierto los cambios que harán que crezca.
Amor: si alguien ya no responde sus mensajes ni sus llamadas, será mejor olvidarlo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: removerá las trabas que impiden desarrollar un proyecto y el éxito se avecina.
Amor: se dará el momento para comunicarse con esa persona que tanto le atrae.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una sucesión de errores le hará tomar riesgos para concretar negocios.
Amor: expresará sus sentimientos más íntimos y alguien se sentirá aludido; romance.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: necesitará ayuda para obtener rendimiento de un proyecto exigente.
Amor: una relación que no prospera revelará que ya no es la persona de otros tiempos.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá prioridad para lanzar un proyecto nuevo. Éxito resonante.
Amor: necesitará de su pareja más escucha y atención y sus dudas serán respondidas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las dificultades serán neutralizadas y las metas estarán cerca.
Amor: un esperado encuentro se postergará, pero las dudas surgidas se disiparán.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: alguien con poca experiencia no podrá evitar fallas y errores.
Amor: estará más alerta en la relación y comprobará que todo va cada día mejor.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto exigente tendrá beneficios en un plazo inmediato; éxito.
Amor: sentimientos contradictorios opacarán los momentos, pero habrá nuevo comienzo.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento para controlar los gastos, si desea mejorar en el plano material.
Amor: su modo de relacionarse podría causar molestias, pero modificará la actitud.
Si usted cumple años hoy es una persona: enemiga de la rutina y siempre en movimiento; ama reuniones y fiestas.