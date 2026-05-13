Horóscopo de hoy miércoles 13 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecina una etapa de logros que permitirá generar confianza en sus proyectos.

Amor: llenará de optimismo a la pareja y el romance pasará a ser como en el inicio.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su tendencia a la disciplina atraerá a los colegas más dispuestos a cooperar.

Amor: surgirá una cita que le llenará de entusiasmo y una relación nueva empezará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una nueva actividad generará beneficios extra y muchos querrán sumarse.

Amor: una relación estará en la línea de ser ocasional o convertirse en un romance estable.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un proyecto avanzará hacia el éxito y lo financiero comenzará a afirmarse.

Amor: aunque haya discusiones, la pareja se fortalecerá compartiendo dulces vivencias.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: podrá obtener los datos que aseguran una acción positiva en los negocios.

Amor: una verdad se conocerá en las redes antes que en la pareja, y eso generará inquietud.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: querrá que todo resulte a la perfección, pero un problema lo impedirá.

Amor: ciertos familiares serán una traba para la armonía en la pareja, pero tendrá carácter.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente generará trabas que podrían haberse evitado.

Amor: su pareja tendrá razón; necesitará voluntad para dejar un hábito pernicioso.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su audacia funcionará como estímulo para los más nuevos y todo crecerá.

Amor: hallará un aspecto sutil en una persona del que otras carecen y se enamorará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: acortará la diferencia entre lo que aspira y la concreción.

Amor: una respuesta intempestiva causará desencanto, pero conocerá mejor a su pareja.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aun con altibajos surgirá una oportunidad para no dejar pasar.

Amor: contribuirá para que un encuentro pautado resulte agradable y termine bien.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con buen humor recibirá noticias de un negocio que no son de su agrado.

Amor: le atraerá cierta persona, pero al acercarse el encanto no será tan llamativo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un emprendimiento nuevo reflejará mucho de su esfuerzo y será un éxito.

Amor: en el fluir de los momentos íntimos hallará la esencia más cálida de la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona enamorada de la familia. Cree que la humanidad necesita cambios drásticos.