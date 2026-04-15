Horóscopo de hoy miércoles 15 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto no conformará a su entorno, pero hallará detalles con potencial.

Amor: visitas familiares reforzarán los lazos que están a punto de entrar en crisis.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará el orden que más le gusta, cuando las tareas fluyen con menos gastos.

Amor: si lo que espera es una reconciliación en la pareja, será lo que se avecina.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: peleará por un proyecto muy disputado, pero logrará que se lo adjudiquen.

Amor: su encanto estará irresistible para alguien y de la nada surgirá un cálido romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará los mensajes negativos y promoverá lo positivo. Resultado exitoso.

Amor: se dará la posibilidad de retomar una relación, pero habrá que sanar heridas pasadas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las diferencias con un colega podrían perjudicar el avance de un nuevo negocio.

Amor: agotará la paciencia de su pareja si insiste con exigencias; necesitará escuchar.

Virgo (agosto 23-sept. 22)

Trabajo y negocios: alguna circunstancia negativa romperá un balance largamente trabajado.

Amor: su pareja dará respuestas poco creíbles a una situación confusa; urge la sinceridad.

Libra (setiembre 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: detectará que un compromiso podría dar pérdidas, pero cambiará el rumbo.

Amor: su vibrante rasgo enamoradizo será percibido por una persona especial.

Escorpio (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: será inteligente ignorar críticas y alejar a entrometidos; así tendrá éxito.

Amor: su fuerte encanto le dará el impulso seductor que permitirá conocer a alguien.

Sagitario (nov. 22-dic. 21)

Trabajo y negocios: desconocerá todo aquello que traba su avance y el éxito no tardará en llegar.

Amor: su buen humor se verá simpático y alguien comenzará a sentirse atraído.

Capricornio (dic. 22-enero 20)

Trabajo y negocios: si mantiene los pies sobre la tierra, tomará las decisiones más exitosas.

Amor: expresará sentimientos que llenan de afecto a la pareja y el romance crecerá.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: necesitará salir de un callejón sin salida y retomar el rumbo al éxito.

Amor: una persona algo tímida le hará vivir un cálido romance desde el principio.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su entorno demorará la cooperación que necesita, pero cambiará de idea.

Amor: ante algún altibajo emocional, contribuirá con su alma sensible a pleno.

Si usted cumple años hoy es una persona entusiasta y atropellada. Ama el orden, pero casi siempre no lo logra.