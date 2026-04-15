Vida
Horóscopo de hoy miércoles 15 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto no conformará a su entorno, pero hallará detalles con potencial.
Amor: visitas familiares reforzarán los lazos que están a punto de entrar en crisis.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: alcanzará el orden que más le gusta, cuando las tareas fluyen con menos gastos.
Amor: si lo que espera es una reconciliación en la pareja, será lo que se avecina.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: peleará por un proyecto muy disputado, pero logrará que se lo adjudiquen.
Amor: su encanto estará irresistible para alguien y de la nada surgirá un cálido romance.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: ignorará los mensajes negativos y promoverá lo positivo. Resultado exitoso.
Amor: se dará la posibilidad de retomar una relación, pero habrá que sanar heridas pasadas.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: las diferencias con un colega podrían perjudicar el avance de un nuevo negocio.
Amor: agotará la paciencia de su pareja si insiste con exigencias; necesitará escuchar.
Virgo (agosto 23-sept. 22)
Trabajo y negocios: alguna circunstancia negativa romperá un balance largamente trabajado.
Amor: su pareja dará respuestas poco creíbles a una situación confusa; urge la sinceridad.
Libra (setiembre 23-oct. 22)
Trabajo y negocios: detectará que un compromiso podría dar pérdidas, pero cambiará el rumbo.
Amor: su vibrante rasgo enamoradizo será percibido por una persona especial.
Escorpio (octubre 23-nov. 21)
Trabajo y negocios: será inteligente ignorar críticas y alejar a entrometidos; así tendrá éxito.
Amor: su fuerte encanto le dará el impulso seductor que permitirá conocer a alguien.
Sagitario (nov. 22-dic. 21)
Trabajo y negocios: desconocerá todo aquello que traba su avance y el éxito no tardará en llegar.
Amor: su buen humor se verá simpático y alguien comenzará a sentirse atraído.
Capricornio (dic. 22-enero 20)
Trabajo y negocios: si mantiene los pies sobre la tierra, tomará las decisiones más exitosas.
Amor: expresará sentimientos que llenan de afecto a la pareja y el romance crecerá.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: necesitará salir de un callejón sin salida y retomar el rumbo al éxito.
Amor: una persona algo tímida le hará vivir un cálido romance desde el principio.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su entorno demorará la cooperación que necesita, pero cambiará de idea.
Amor: ante algún altibajo emocional, contribuirá con su alma sensible a pleno.
Si usted cumple años hoy es una persona entusiasta y atropellada. Ama el orden, pero casi siempre no lo logra.