Horóscopo de hoy miércoles 16 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: necesitará la ayuda de una persona con la que tiene diferencias; los beneficios lo ameritan.

Amor: un posible encuentro con alguien especial le llenará de cálidas expectativas.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: su presencia evitará que una discusión entre colegas profundice un desacuerdo reiterado.

Amor: si apacigua los ánimos, logrará recrear un clima interesante en la cita con su pareja.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: un negocio estancado se revertirá y creará condiciones favorables para obtener beneficios.

Amor: su pareja se resistirá a participar de intrigas que cierta gente propone.

CÁNCER (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: se refugiará en su interior para no escuchar problemas, pero si se anima, los resolverá.

Amor: recibirá una inesperada muestra de calidez y la soledad quedará atrás.

LEO (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: cuando hace demasiados reproches, aleja a quienes le rodean y pierde apoyos.

Amor: alguien que le atrae quedará impactado por su irresistible encanto.

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: conviene no participar en negocios que no conoce para evitar inquietudes innecesarias.

Amor: las pequeñas atenciones diarias fortalecerán todo lo que une a la pareja.

LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: conocerá a un colega con gran idoneidad; surgirán nuevos planes.

Amor: llegará una persona agradable y no podrá evitar enamorarse; no se precipite.

ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: el entorno le dará la razón por su idea audaz y el plan se cumplirá con excelentes resultados.

Amor: la calidez de una cita le llegará al corazón y se enamorará de inmediato.

SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: verá todo con excesivo optimismo; surgirán errores y cierta desazón.

Amor: bastará actuar con gestos sutiles para llenar de calidez a la pareja.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: al vencer dificultades, aparecerán buenas oportunidades de improviso.

Amor: su timidez se disipará y encenderá los momentos en una cita romántica.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y darán señales de prosperidad cercana.

Amor: concretará un viejo anhelo junto a la persona que ama y sanará una herida del pasado.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: aunque se produzcan altibajos, los beneficios continuarán y su mundo no se alterará.

Amor: está a punto de conocer a su alma gemela en el lugar menos imaginado.

Si usted cumple años hoy es una persona seductora en el amor y cree que lo físico y lo espiritual van siempre unidos.