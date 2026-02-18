Vida
Horóscopo de hoy miércoles 18 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: llegará alguien con quien tiene diferencias para sumarse al proyecto; se superarán obstáculos.
Amor: una cita romántica será agradable y le llenará de expectativas para avanzar.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un desacuerdo entre colegas despertará su interés y tomará partido.
Amor: con gestos de simpatía logrará un ambiente distendido en un encuentro social.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un proyecto estancado se reactivará y generará condiciones para crecer.
Amor: su pareja no querrá asistir a un evento que considera importante, pero sabrá comprenderla.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: intentará sostener sus principios, pero le demostrarán que necesitan actualizarse.
Amor: recibirá una muestra inesperada de afecto y dejará atrás la soledad.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: demasiados reproches al entorno podrían hacerle perder apoyos.
Amor: alguien que le atrae quedará impactado por su encanto; se aproxima un romance.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: no será prudente invertir en proyectos poco claros o desconocidos.
Amor: la atracción fortalecerá la unión y abrirá paso a un nuevo comienzo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: aparecerá alguien con los méritos necesarios para asumir una responsabilidad clave.
Amor: conocerá a una persona agradable que despertará ilusiones.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: el entorno le dará la razón y respaldará su idea; el resultado será positivo.
Amor: la calidez de una cita le tocará el corazón y sentirá que se enamora.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el optimismo le ayudará a evitar errores delicados.
Amor: compartirá gestos sutiles y alguien quedará cautivado por su encanto.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: superará dificultades y surgirán oportunidades; el éxito será notable.
Amor: la timidez dejará de ser obstáculo y su encanto se manifestará plenamente.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto avanzará con éxito y verá señales claras de prosperidad.
Amor: concretará una conversación pendiente y cerrará heridas del pasado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: aunque haya altibajos, los beneficios continuarán y su labor será reconocida.
Amor: conocerá a alguien especial que podría convertirse en un gran amor.
Si usted cumple años hoy es una persona seductora en el amor y cree que lo físico y lo espiritual van siempre unidos.