Horóscopo de hoy miércoles 18 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará alguien con quien tiene diferencias para sumarse al proyecto; se superarán obstáculos.

Amor: una cita romántica será agradable y le llenará de expectativas para avanzar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un desacuerdo entre colegas despertará su interés y tomará partido.

Amor: con gestos de simpatía logrará un ambiente distendido en un encuentro social.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto estancado se reactivará y generará condiciones para crecer.

Amor: su pareja no querrá asistir a un evento que considera importante, pero sabrá comprenderla.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: intentará sostener sus principios, pero le demostrarán que necesitan actualizarse.

Amor: recibirá una muestra inesperada de afecto y dejará atrás la soledad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: demasiados reproches al entorno podrían hacerle perder apoyos.

Amor: alguien que le atrae quedará impactado por su encanto; se aproxima un romance.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: no será prudente invertir en proyectos poco claros o desconocidos.

Amor: la atracción fortalecerá la unión y abrirá paso a un nuevo comienzo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aparecerá alguien con los méritos necesarios para asumir una responsabilidad clave.

Amor: conocerá a una persona agradable que despertará ilusiones.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno le dará la razón y respaldará su idea; el resultado será positivo.

Amor: la calidez de una cita le tocará el corazón y sentirá que se enamora.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el optimismo le ayudará a evitar errores delicados.

Amor: compartirá gestos sutiles y alguien quedará cautivado por su encanto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: superará dificultades y surgirán oportunidades; el éxito será notable.

Amor: la timidez dejará de ser obstáculo y su encanto se manifestará plenamente.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto avanzará con éxito y verá señales claras de prosperidad.

Amor: concretará una conversación pendiente y cerrará heridas del pasado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aunque haya altibajos, los beneficios continuarán y su labor será reconocida.

Amor: conocerá a alguien especial que podría convertirse en un gran amor.

Si usted cumple años hoy es una persona seductora en el amor y cree que lo físico y lo espiritual van siempre unidos.