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Horóscopo de hoy miércoles 18 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto resultará bien, aunque no tanto como espera; revisará algunos detalles.
Amor: surgirá una feliz armonía en la relación que dará lugar a un nuevo comienzo.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: aplicará estrategias positivas y tomará decisiones audaces pero fructíferas.
Amor: en la pareja surgirá la idea de cambiar de residencia; lo analizarán con calma.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: resolverá cierto desorden tras una evaluación exigente y será destacado.
Amor: demasiadas distracciones provocarán un descuido en la relación, pero lo superará.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: los plazos se cumplirán antes de tiempo y eso le permitirá llegar a nuevos clientes.
Amor: momentos placenteros y pequeñas atenciones generarán una mayor calidez en la relación.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: su persistencia será reconocida y los negocios fluirán gracias a ideas creativas.
Amor: actuará con cortesía y quizá pase desapercibido para el entorno, pero alguien lo valorará.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: resolverá dudas, el éxito llegará y la gente confiable le dará seguridad.
Amor: una crítica lastimará aspectos sensibles de la relación, aunque tendrá razón.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegará ayuda financiera que fortalecerá un proyecto muy controvertido.
Amor: un sentimiento que intenta ocultar atraerá a una bella persona.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: en esta ocasión, su natural rebeldía asegurará buenos resultados.
Amor: pondrá límites a personas entrometidas de una forma que no olvidarán.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: por excesiva cautela podría perder una oportunidad importante.
Amor: no será buena idea actuar con intolerancia o un viejo conflicto reaparecerá.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: convencerá a personas influyentes y el rumbo elegido le llevará al éxito.
Amor: una crisis será superada y aparecerá lo mejor de la relación; nuevo comienzo.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: superará restricciones, fallas y demoras con gran habilidad y será destacado.
Amor: una discusión que parecía interminable tendrá un giro inesperado.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un desacuerdo entre colegas provocará demoras, pero logrará revertirlo.
Amor: una observación que parece exagerada será el punto de partida para dialogar.
Si usted cumple años hoy es una persona simpática y de gran destreza mental cuando está con quien le gusta.