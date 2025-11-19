Horóscopo de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la actividad de terceros creará interferencias, pero pondrá límites y todo se disipará.

Amor: la comunicación mejora y los enojos desaparecen; así recuperará la armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: algún colega resistirá las sugerencias para cooperar de modo eficiente.

Amor: tendrá intención de dialogar, pero será necesario que escuche con el corazón.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una mala reseña le ocupará, pero su trayectoria es brillante y logrará revertirla.

Amor: un encuentro fortuito será el inicio de una relación que promete ser inolvidable.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: sus puntos de vista serán cuestionados y lo que parece fácil se tornará difícil.

Amor: se avecina un cambio positivo en la pareja, aunque al principio no sea comprendido.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: alcanzará metas y recibirá elogios de gente influyente; llegará un beneficio.

Amor: de un encuentro fortuito surgirá una relación que promete ser duradera.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: habrá errores por datos que llegan tarde, pero lo revertirá a tiempo.

Amor: la indiferencia provocará roces, pero un cambio de actitud los disipará.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: su manera de manejar intereses hará que los beneficios crezcan.

Amor: un viaje soñado ayudará a suavizar desacuerdos en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: el ambiente estará cargado de indicios de una situación próspera.

Amor: los problemas de intimidad en la pareja se revertirán y el compromiso crecerá.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una directiva revelará información que facilitará los objetivos.

Amor: una segunda oportunidad llegará de improviso con la persona menos imaginada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un plan actual cuestionará su visión por ser algo conservadora.

Amor: hallará el momento ideal para concertar una cita que deparará dulces vivencias.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: señales de altibajos en los negocios, pero el resultado será positivo.

Amor: su mundo interior se conmoverá por un gesto y las cosas cambiarán.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: negocios de vieja data ya no darán buenos resultados; se avecina un cambio.

Amor: alguien del pasado volverá a hacer temblar su corazón, pero usted querrá algo nuevo.

Si usted cumple años hoy es una persona fuerte, arrogante e impulsiva en los momentos íntimos de la pareja.