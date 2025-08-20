vida
Horóscopo de hoy miércoles 20 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: la dinámica actual exigirá plena concentración y logrará el éxito.
Amor: si modera sus impulsos, la relación se beneficiará y será como al principio.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: resolverá una situación delicada que requiere prudencia; todo mejorará.
Amor: dirá cosas que no reflejan su verdadero sentir y causarán heridas que deberá sanar.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: se concretará un proyecto bien planificado, aunque con obstáculos que superará.
Amor: intensa armonía y lazos fortalecidos; la pareja avanza hacia la madurez.
CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)
Trabajo y negocios: encarará acciones exitosas, pero problemas inesperados causarán retrasos.
Amor: su sensibilidad será herida por un reproche injusto.
LEO (24 de julio al 23 de agosto)
Trabajo y negocios: tendrá confianza para delegar tareas en personas que han demostrado éxito.
Amor: la confusión creada por entrometidos generará incertidumbre en la pareja.
VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)
Trabajo y negocios: buscará obtener un dato clave para su proyecto; pronto surgirá un nuevo desafío.
Amor: la pareja evitará conflictos para dialogar con sinceridad.
LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto dejará de estar estancado y generará beneficios.
Amor: un encuentro fortuito será la oportunidad para conocer a alguien fascinante.
ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)
Trabajo y negocios: aportará ideas que superen los problemas del proyecto y logrará el éxito.
Amor: captará la atención de alguien especial en una reunión; momento inolvidable.
SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: los negocios podrían sufrir altibajos, pero con optimismo los restablecerá.
Amor: la comunicación mejorará y creará un lazo de fuerte armonía.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: su experiencia bastará para resolver lo que otros han dejado pendiente.
Amor: momento propicio para la diversión; su encanto será irresistible.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: algunos colegas intentarán que abandone proyectos, pero no lo hará.
Amor: quien menos imagina buscará acercarse y provocará un fuerte enamoramiento.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: momento para resguardar documentos y objetos valiosos; posible riesgo de pérdidas.
Amor: la conexión afectiva vibrará con intensa ternura en la pareja.
Si usted cumple años hoy es una persona buena y tranquila cuando las cosas van bien, pero se deprime cuando van mal.