Horóscopo de hoy miércoles 20 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: la dinámica actual exigirá plena concentración y logrará el éxito.

Amor: si modera sus impulsos, la relación se beneficiará y será como al principio.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: resolverá una situación delicada que requiere prudencia; todo mejorará.

Amor: dirá cosas que no reflejan su verdadero sentir y causarán heridas que deberá sanar.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: se concretará un proyecto bien planificado, aunque con obstáculos que superará.

Amor: intensa armonía y lazos fortalecidos; la pareja avanza hacia la madurez.

CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)

Trabajo y negocios: encarará acciones exitosas, pero problemas inesperados causarán retrasos.

Amor: su sensibilidad será herida por un reproche injusto.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

Trabajo y negocios: tendrá confianza para delegar tareas en personas que han demostrado éxito.

Amor: la confusión creada por entrometidos generará incertidumbre en la pareja.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: buscará obtener un dato clave para su proyecto; pronto surgirá un nuevo desafío.

Amor: la pareja evitará conflictos para dialogar con sinceridad.

LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto dejará de estar estancado y generará beneficios.

Amor: un encuentro fortuito será la oportunidad para conocer a alguien fascinante.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: aportará ideas que superen los problemas del proyecto y logrará el éxito.

Amor: captará la atención de alguien especial en una reunión; momento inolvidable.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: los negocios podrían sufrir altibajos, pero con optimismo los restablecerá.

Amor: la comunicación mejorará y creará un lazo de fuerte armonía.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: su experiencia bastará para resolver lo que otros han dejado pendiente.

Amor: momento propicio para la diversión; su encanto será irresistible.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: algunos colegas intentarán que abandone proyectos, pero no lo hará.

Amor: quien menos imagina buscará acercarse y provocará un fuerte enamoramiento.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: momento para resguardar documentos y objetos valiosos; posible riesgo de pérdidas.

Amor: la conexión afectiva vibrará con intensa ternura en la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona buena y tranquila cuando las cosas van bien, pero se deprime cuando van mal.